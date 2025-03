Brasil vence Alemanha e volta ao Mundial de beisebol após 13 anos

O Brasil confirmou o retorno ao Mundial de beisebol (WBC, na sigla inglês) ao vencer a Alemanha por 6 a 4 na noite desta quinta-feira, em Tucson, nos Estados Unidos. A vaga garante a primeira participação brasileira desde 2013, quando estreou na principal competição da modalidade.

Além do Brasil, a Colômbia já havia se classificado, com três vitórias. No fim de fevereiro, Nicarágua e Taiwan confirmaram as vagas. A disputa do WBC será em março de 2026, em Porto Rico, Japão e EUA. As quatro últimas seleções classificadas entram nos grupos que já contam com outros 12 times definidos.

O Brasil saiu perdendo nesta quinta-feira, mas logo virou o placar para 2 a 1. A Alemanha até encostou. O time brasileiro, contudo, abriu vantagem e chegou a ter 6 a 2 ao fim da quinta entrada (do total de nove).

Os alemães ainda esboçaram reação, chegando a 6 a 4 no placar. Entretanto, os brasileiros impuseram-se e fecharam a nona entrada com uma dupla eliminação dos rebatedores adversários. Foi a terceira vitória do Brasil nas eliminatórias e a segunda sobre a Alemanha. O outro rival derrotado foi a China, e o time ainda perdeu para a Colômbia.

Um destaque da partida foi Leonardo Reginatto. Aos 34 anos, ele disputou todas as eliminatórias para o WBC com a seleção brasileira desde 2012. Outro nome importante foi Lucas Rojo, que deixou a aposentadoria para voltar a defender o Brasil.

Murilo Gouvea e o prodígio do Blue Jays Eric Pardinho seguraram a reação alemã no fim do jogo. Os alemães nunca disputaram o WBC e agora vão se dedicar ao Campeonato Europeu, em busca da primeira medalha desde o bronze, conquistado em 2010.

Confira os classificados para o Mundial de Beisebol de 2026:

GRUPO A (sede em San Juan, Porto Rico)

Porto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

a definir entre Nicarágua, Taiwan, Colômbia e Brasil

GRUPO B (sede em Houston, EUA)

EUA

México

Itália

Grã-Bretanha

a definir entre Nicarágua, Taiwan, Colômbia e Brasil

GRUPO C (sede em Tóquio, Japão)

Japão

Austrália

Coreia do Sul

República Checa

a definir entre Nicarágua, Taiwan, Colômbia e Brasil

GRUPO D (sede em Miami, EUA)

Venezuela

República Dominicana

Holanda

Israel

a definir entre Nicarágua, Taiwan, Colômbia e Brasil