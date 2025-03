Atlético-MG define a venda de Alisson para o Shakhtar Donetsk

A diretoria do Atlético-MG fechou a venda do atacante Alisson para o futebol europeu na noite desta quinta-feira. O destino do atleta será o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Segundo informações de O Tempo, a oferta da equipe ucraniana chegou a 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões). Com base em algumas metas, o valor pode chegar a 16 milhões de euros (R$ 99,5 milhões).

O Atlético-MG conta com 80% dos direitos econômicos de Alisson. A tendência é que o Galo mantenha 15% do atleta em uma futura negociação.

Alisson irá assinar um contrato de cinco temporadas com o Shakhtar Donetsk. Revelado na base do Atlético, o atacante disputou 42 jogos pelo Galo, com quatro gols marcados.