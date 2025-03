Athletico-PR cede palestra sobre manipulação de resultados e apostas para atletas da base

Na última quinta-feira e nesta sexta, a equipe de desenvolvimento humano do Athletico-PR promoveu uma palestra sobre manipulação de resultados e apostas esportivas para os atletas das categorias de base do clube.

O objetivo do Furacão é conscientizar os jovens atletas sobre os riscos e as consequências das manipulações de resultados, além de contribuir para a integridade do futebol brasileiro.

"Neste tema da integridade do futebol, é importante trazer para a consciência desses meninos uma análise sobre o impacto negativo de uma ação como essa, com alguns exemplos de atletas já banidos do futebol, e mostrar o quanto é importante ser íntegro, o quanto é importante fazer um jogo limpo", afirmou Marildo Campos, diretor das Categorias de Formação do Athletico.

Nomes expressivos do futebol brasileiro, como Alef Manga, do Coritiba, e Eduardo Bauermann, ex-Santos, já foram pegos manipulando resultados. Manga cumpriu punição de 360 dias longe dos gramados, assim como Bauermann. Hoje, o defensor atua no Pachuca, do México.