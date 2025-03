"Até quando o futebol vai admitir isso?", questiona Luighi ao falar sobre racismo na Libertadores sub-20

Atacante do Palmeiras, Luighi foi vítima de racismo, na última quinta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, em jogo da fase de grupos da Libertadores sub-20. O atleta de 18 anos já havia desabafado na saída do jogo, mas voltou a falar sobre o assunto nos canais oficiais do clube e questionou "até quando o futebol vai admitir isso?"

"Nem sei o que falar. No momento, me subiu um ódio na cabeça até porque tínhamos policiais do lado. Isso que me deixou mais bravo, porque eles não fizeram nada. Fui até eles. Fica o aprendizado. Na hora a gente fica bravo, perde a cabeça. Mas existem pessoas assim mesmo no mundo. Até quando vamos viver isso?", disse à TV Palmeiras.

"O recado que mandaria para essas pessoas é que parem porque você não esta no corpo de quem sofre o o racismo. Você fala, mas não sente o que a pessoa transmite. É uma dor que eu peço para que ninguém sofra. Até quando vão existir pessoas assim e até quando o futebol vai admitir isso?", seguiu.

?Até quando o futebol vai admitir isso??#SomosSociedade e seguimos juntos nesta luta, Luighi! ?? pic.twitter.com/sGkz5XfWcD ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 7, 2025

Na noite de quinta-feira, Luighi e Figueiredo foram alvos de ofensas racistas por parte de torcedores do clube paraguaio durante a vitória do Verdão por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20, no Estádio Gunther Vogel. Torcedores do time paraguaio imitaram um macaco e deram cusparada em direção a Luighi, que deixou o campo chorando e desabafou em entrevista depois da partida.

Depois do caso, o Palmeiras se manifestou e prometeu ir até as últimas instâncias para punir os responsáveis. Mais cedo, nesta sexta-feira, a presidente do Verdão concedeu entrevista coletiva e cobrou medidas rígidas. Ela revelou que o clube trabalha para a exclusão do Cerro Porteño da competição, discurso que foi endossado pela CBF.

Por outro lado, a mandatária rechaçou qualquer chance de o Palmeiras deixar a competição. O clube está classificado à semifinal e antes da "decisão" enfrenta o Independiente del Valle, neste domingo, pela última rodada da fase de grupos. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Gunther Vogel.