Às vésperas de semifinal do Paulistão, Santos vive melhor momento defensivo na temporada

Neste fim de semana, o Santos tem um compromisso decisivo pelo Campeonato Paulista. Em grande fase, o Peixe enfrenta o Corinthians neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Estadual.

O Peixe vive um grande momento no Estadual e chega ao clássico com a confiança lá em cima após uma sequência de quatro vitórias seguidas. Todos os setores do esquema montado pelo técnico Pedro Caixinha têm funcionado bem, mas o destaque recente pode, facilmente, ser o sistema defensivo.

O Santos passa pela sua melhor fase defensiva na atual temporada. O Alvinegro Praiano não sabe o que é sofrer gols há três partidas e, além disso, tem cedido pouquíssimas chances aos adversários. A solidez defensiva da equipe tem chamado a atenção, já que o início de ano não foi dos melhores.

Acertar o sistema defensivo do Peixe foi um dos maiores desafios enfrentados por Caixinha em suas primeiras semanas no comando do time. O treinador teve dificuldades em encontrar um parceiro para Zé Ivaldo, já que Luan Peres e João Basso não corresponderam. Na lateral direita, Léo Godoy também não vinha bem.

Com isso, o Santos acabou sendo bastante vazado nas primeiras rodadas do Paulistão - foram nove gols sofridos nas cinco primeiras partidas. O primeiro jogo em que a defesa conseguiu passar imune foi no empate em 0 a 0 contra o Novorizontino, pela oitava rodada do torneio.

Todavia, na nona rodada, após a derrota no clássico contra o Corinthians, tudo mudou. Caixinha fez mudanças no setor defensivo santista e promoveu a entrada de Gil ao lado de Zé Ivaldo, além de substituir Léo Godoy pelo jovem JP Chermont.

As trocas do treinador português, então, fizeram efeito rapidamente. Nas últimas quatro partidas, o Santos concedeu somente um gol - na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa -, e levou poucos sustos. Contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final, por exemplo, cedeu apenas uma chance ao rival, que terminou em bola na trave.

Pilar defensivo do Santos nesta 'arrancada' sem sofrer gols, Gil tem sido constantemente elogiado por Pedro Caixinha. No último domingo, o comandante mencionou a boa sequência defensiva e dedicou parte de sua resposta para exaltar o camisa 4.

"Os zagueiros estiveram mais uma vez muito bem. Acho que foi efetivamente um dos melhores jogos do Gil. Acho que ele, hoje, esteve superior ao próprio Zé Ivaldo. O Gil tem crescido, tem vindo a justificar totalmente aquilo que é a sua titularidade, dentro daquilo que é uma linha orientadora do nosso jogar, em particular na sua posição", destacou Caixinha em coletiva após a vitória sobre o Red Bull Bragantino.

Vivendo bom momento defsnsivo, o Santos enfrentará o Corinthians pela segunda vez nesta temporada. Na fase de grupos do Paulista, o Alvinegro Praiano perdeu por 2 a 1, fora de casa. Agora, a equipe espera conseguir um resultado diferente para ir à final do Estadual pelo segundo ano consecutivo.