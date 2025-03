Alex Sandro e Juninho são liberados pelo Flamengo para enfrentar o Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo terá retornos para o duelo decisivo contra o Vasco, amanhã, no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. O lateral esquerdo Alex Sandro e o atacante Juninho estão recuperados de suas respectivas lesões e ficam à disposição do técnico Filipe Luís.

O que aconteceu

O Rubro-Negro divulgou um boletim médico dos lesionados. O responsável por trazer as informações via Fla TV foi o chefe do departamento médico, Fernando Sassaki.

Alex Sandro e Juninho estavam com lesões musculares nas coxas esquerda e direita, respectivamente. A utilização de ambos no clássico agora depende apenas de Filipe Luís.

O Juninho e o Alex Sandro seguiram toda a nossa programação, evoluíram bem, sem intercorrência essa semana. Já foram efetivados ao grupo de maneira controlada e supervisionada e terminam hoje, sexta-feira, treinando 100% com o grupo. Agora fica a critério da comissão a opção pelos jogadores

Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo

E os outros lesionados?

Michael e Everton Cebolinha: "Michel já está sem dor, realizando um trabalho tanto na academia quanto no campo com a fisioterapia. Everton também está muito bem, não se queixou de nada, também já está no campo com a fisioterapia e com uma programação de iniciar um trabalho com a preparação física".

Pedro: "O Pedro está mantendo a programação estabelecida. Ele segue com a preparação física, realizando o trabalho de transição sem nenhuma intercorrência, sem queixas. O trabalho com a bola tem sido muito tranquilo, tudo respeitando os conceitos do tempo, a individualidade biológica do atleta, então está tudo ocorrendo conforme planejado".

Viña: "Viña apresentou, nessa última semana, uma ótima evolução. O nível de força dele melhorou. Então, já está agora no campo realizando trabalho junto com a fisioterapia".