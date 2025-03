Alex Sandro e Juninho são liberados e podem reforçar o Flamengo na semi do Carioca

Nesta sexta-feira, Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo, informou que Alex Sandro e Juninho estão aptos para jogo e já treinaram com o elenco. Além disso, o médico trouxe a situação de todos os jogadores lesionados e a evolução de cada um.

Os retornos dos atletas são reforços para a equipe de Filipe Luís. Alex Sandro não atua desde o dia 8 de fevereiro, quando lesionou a coxa esquerda, contra o Fluminense. Já Juninho teve um edema na coxa direita e não jogava desde 12 de fevereiro, quando enfrentou o Botafogo.

Partiu decisão! ? Amanhã tem Flamengo x Vasco, pela semifinal do @Cariocao! ???#VamosFlamengo ?: Nathã Soares /CRF pic.twitter.com/o46Q0Y3QmX ? Flamengo (@Flamengo) March 7, 2025

Além dos retornos, Fernando Sassaki considerou uma boa semana no geral para os lesionados do Flamengo. Michael e Éverton Cebolinha já voltaram a trabalhar no campo, sob os cuidados da fisioterapia.

Viña, por sua vez, demonstrou evolução e começa a voltar para o campo. Já Pedro, lesionado desde setembro de 2024, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo pela Seleção Brasileira, continua realizando trabalho de transição.

Com mais opções no elenco, portanto, Filipe Luís continua a preparação para o duelo contra o Vasco, neste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã, válido pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Mesmo desfalcado, o Flamengo venceu a partida de ida, no São Januário, por 1 a 0.