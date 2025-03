Alex Poatan e Magomed Ankalaev protagonizam encarada tensa antes do UFC 313; veja

Na noite desta sexta-feira (7), em Las Vegas (EUA), durante a pesagem cerimonial, os atletas escalados para o UFC 313 ficaram frente a frente pela última vez antes dos combates previstos. E não foi diferente com os protagonistas do card, Alex Pereira e Magomed Ankalaev, que fizeram uma encarada tensa no palco montado para a cerimônia. Sobrou até mesmo uma alfinetada do desafiante ao título dos meio-pesados (93 kg) direcionada a 'Poatan', campeão da categoria, para apimentar ainda mais a rivalidade entre os dois às vésperas da luta principal do show.

Inspirado em suas raízes indígenas, como de costume, Poatan subiu ao palco da pesagem cerimonial com o rosto pintado e com um cocar inédito, cedido pelo líder pataxó Ubiranan, conforme havia revelado. Estilizado com penas de águia, o acessório compôs o visual do campeão brasileiro. Com o semblante fechado, Alex Pereira ficou frente a frente com Ankalaev para protagonizar uma encarada de tirar o fôlego (veja abaixo ou clique aqui). Confiante, o wrestler russo voltou a provocar seu adversário.

"Me sinto ótimo, vou acabar com esse cara. Todo mundo que está me vaiando agora, vocês vão me amar", prometeu Magomed, ainda no palco, momentos antes de ouvir a resposta de Poatan.

"Acho que é um grande desafio. A gente está falando de outro atleta que está vindo e fazendo um excelente trabalho. Mas esse é o meu momento! Chama!", rebateu o striker paulista.

Duelo de óculos

Outro momento de destaque também envolveu a luta de um brasileiro. Expoente da equipe 'Fighting Nerds', Mauricio Ruffy subiu ao palco com o tradicional óculos, marca registrada de seu 'time de nerds'. Em seguida, Bobby Green, atento aos detalhes, surpreendeu ao tirar um óculos dourado do bolso para duelar em estilo com seu adversário. A iniciativa de 'King' parece ter surtido o efeito esperado, já que os pesos-leves (70 kg) protagonizaram uma das encaradas mais intensas da cerimônia.

Além de Poatan e Ruffy, o card do UFC 313 contará com mais seis atletas do 'Esquadrão Brasileiro' em ação. No card preliminar, Mairon Santos, Carlos Leal, Djorden Santos e Brunno 'Hulk' competem para defender as cores do país. Já na parcela principal do show, Iasmin Lucindo e Amanda Lemos disputam o único combate 100% verde-amarelo do evento.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UOL Esporte (@uolesporte)