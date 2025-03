Poatan lista ídolos, minimiza provocação de Ankalaev e imagina pós-carreira

Alex Poatan representa, ao lado de Alexandre Pantoja, o Brasil na lista dos detentores do cinturão do UFC. Há mais de um ano com o título dos meio-pesados, o paulista de São Bernardo do Campo fez ao UOL um resumo da carreira, listou ídolos e minimizou as provocações de Magomed Ankalaev, seu desafiante no UFC 313 deste sábado (8).

'Consegui vencer'

Poatan não esperava chegar aonde chegou. Ele parou de estudar na 8ª série e trocou os estudos por trabalhos como servente de pedreiro, engraxate e borracheiro em meio à dependência do álcool.

A luta entrou em sua vida já na fase adulta, quando começou a se destacar em eventos de kickboxing. De 2010 para cá, ele acumulou vitórias, entrou no UFC e desbancou os principais nomes da principal liga de MMA.

Eu não imaginava chegar [neste patamar]. Eu demorei, mesmo treinando bastante, de quatro a cinco anos para imaginar que poderia viver da luta. Chegar neste nível que cheguei não foi algo que passou pela minha cabeça. [...] Com a vida que eu tinha, sem nenhuma expectativa, sem estudo, posso dizer que a luta me salvou. Consegui me dedicar, aprender e colocar em prática com resultados. Consegui vencer.

Alex Poatan, ao UOL

Fã de nomes como Anderson Silva, Glover Teixeira e Jon Jones, o paulista ganhou lutas, dinheiro e... fama. Desde que venceu Jiri Prochazka, ele leva o nome do Brasil em diferentes lugares do mundo ostentando um dos cinturões mais importantes do UFC. Uma das últimas viagens ocorreu na Coreia do Sul, onde foi recebido como um ídolo local. "Quando cheguei no aeroporto, vi uma multidão. Foi algo surreal", resumiu.

'Não quero promover ele'

Ankalaev não perde uma luta desde 2018; ele vai desafiar Poatan no UFC 313 Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC

As viagens do atual campeão dos meio-pesados foram repercutidas por Magomed Ankalaev, que vai tentar tomar o título do brasileiro na noite deste sábado (8), pela luta principal do UFC 313. O evento ocorre em Las Vegas, nos EUA.

O russo, que não perde desde 2018 em meio a 13 embates, comparou seu dia a dia ao de Poatan. Ele escreveu, em seu X (antigo Twitter), que o oponente "lutará pela vida" no octógono.

Alex Poatan: esse cara segue viajando e esquece que lutará pela própria vida no dia 8 de março. Ele nunca mais será o mesmo depois dessa luta, Dana White. Marquem minhas palavras: eu nunca quis machucar alguém na minha vida como eu quero machucar o Alex. Ele é um falso humilde. Tenho escalado montanhas, cortado madeiras e nadado em lagos gelados. Enquanto isso, o Alex tem feito dancinhas e vídeos como uma garota do TikTok

Ankalaev, no X

I've been climbing mountain chopping, wood, swimming, in freezing lake and Alex been dancing and making video like TikTok chick -- Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) February 9, 2025

Poatan minimizou os ataques de Ankalaev. Ele reforçou que, diferente do ocorrido no confronto diante de Israel Adesanya, prefere não entrar na pilha e focar no embate em si.

Eu vi poucas coisas. Quando fui lutar com o Adesanya, eu via tudo e respondia tudo. A galera estava muito interessada e eu também tinha interesse. Não que eu não queira promover esta luta, mas não quero promover ele. Ele não é o cara que sou hoje. As pessoas que estão do meu lado não ficam trazendo essas provocações. Estou muito focado na luta, e a estratégia para vencer é meter porrada nele.

Alex Poatan, ao UOL

O que mais Poatan falou?

Características do rival. "Algumas pessoas falam que ele é bom de grappling [luta no chão], e vejo que é um bom striker [luta em pé] também, é um cara 'porradeiro'. Claro que eu levo a luta a sério e levo meu oponente a sério — ele está focado e esperou muito por este momento —, mas eu estou preparado e bem focado. Essa é a estratégia: lutar e dar o sangue para sair com a vitória."

Há um nome que queira enfrentar? Eu, sinceramente, não tenho nomes. Eu só estudo quando marcam a luta com alguém. Se você me perguntar do ranking, eu não vou nem saber direito. Não tenho vontade de lutar com alguém em específico. Quero passar desta luta e, depois, vamos ver."

Alex Poatan é um dos maiores nomes brasileiros do UFC Imagem: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Desejo por lutar boxe. "A gente já levou alguma coisa sobre isso para o UFC, mas estava meio distante. Hoje, eu vejo que é outra realidade. Com certeza, a gente vai estar voltando a conversar a respeito disso. É onde eu tenho um grande interesse. E eu acho que isso vai dar bom."

Poatan pós-carreira. "Me vejo junto com meus filhos, dando suporte para eles seguirem a mesma carreira. Estou gostando bastante de ver a evolução deles. Isso me motiva a estar do lado deles. Espero que eles consigam realizar esse sonho, eles sonham em lutar e dou todo o apoio. Quero dar essa atenção para eles e viajar bastante. Com o nome que venho cravando, dificilmente pararei de trabalhar. Vai diminuir, mas não vai acabar."

Relação com fãs. "Eu amo os meus fãs, são pessoas que estão sempre me defendendo, mas não é puxando o saco e nem nada. Eu sou muito sincero: não sou aquele cara que faz coisas erradas e os fãs, mesmo assim, não olham. É que faço as coisas certas. Eles estão vendo meus treinos. Há pessoas que não enxergam isso, mas eles me defendem."