Agente de Antony alfineta técnico do Manchester United: 'superficial'

Júnior Pedroso, empresário de Antony, respondeu às declarações de Ruben Amorim, técnico do Manchester United, que apontou o 'aspecto físico' como fator principal para o insucesso do atacante brasileiro no clube inglês.

O que aconteceu

O técnico português disse em entrevista no início da semana que Antony sentiu o ritmo da Premier League. Antony deixou o Manchester com 96 jogos (33 como reserva), 12 gols e cinco assistências.

Quando jogamos contra qualquer time aqui, a fisicalidade está lá. Muitas vezes você não precisa criar muito, apenas uma bola longa, uma segunda jogada e pronto. Se você não tiver o físico necessário, vai lhe custar muito. Antony está muito melhor agora na Espanha, por exemplo. São muitos fatores, mas garanto que é o aspecto físico Ruben Amorim, técnico do United, à TNT Sports

Júnior Pedroso discordou e disse que a opinião do técnico 'não reflete a realidade'. O agente afirmou ainda que Antony não teve uma sequência para provar o seu valor.

Respeitamos a opinião do técnico Ruben Amorim, mas discordamos completamente de sua análise. Atribuir a falta de sucesso de Antony no Manchester United apenas a problemas físicos é um argumento muito superficial e não reflete a realidade

A verdade é que Antony não teve destaque suficiente nem a confiança necessária para jogar seu melhor futebol. Dos 15 jogos de Amorim no comando do Manchester United, ele utilizou Antony apenas em nove, totalizando 252 minutos jogados. Isso representa apenas 18,6% do total de minutos possíveis [1.350 minutos]. Como você pode julgar um atleta sem uma sequência mínima para provar seu valor?

Antony renasceu no Betis e precisou de menos de dois meses para voltar ao radar de Dorival Júnior -ele esteve entre os 52 nomes da pré-lista da convocação da seleção brasileira. Em apenas sete jogos pelo time espanhol, o atacante já marcou três gols e anotou duas assistências. Ele está emprestado pelo Manchester United até o fim da temporada Júnior Pedroso, agente de Antony, ao jornal Marca

Segundo apurou o UOL Esporte, o Manchester United dificilmente vai voltar a apostar no jogador, apesar de não ter incluído no acordo de cedência uma opção de compra pré-fixada. O clube inglês está praticamente decidido a vendê-lo na próxima temporada.

O que mais ele disse

Escolha pela La Liga

Quando percebemos que Antony teria poucos minutos nesta temporada no Manchester United, em um momento crucial para ele recuperar a alegria de jogar futebol, conversei com seu irmão, Emerson, e começamos a discutir a possibilidade de uma transferência por meio de um empréstimo

Considerando a importância de ele jogar em alto nível e a necessidade de uma rápida adaptação, já que era um empréstimo de apenas seis meses, começamos a analisar as melhores oportunidades. Foi unânime que La Liga era o destino ideal

Escolha pelo Betis

Dentro desse cenário, identificamos três ou quatro clubes que poderiam se encaixar no perfil certo, e o Real Betis surgiu como a opção mais promissora. Vários fatores foram decisivos: a cidade de Sevilha, que oferece um ambiente acolhedor tanto para ele quanto para sua família

Para estilo de jogo da La Liga, que combina perfeitamente com as características de Antony; a competitividade do plantel do Real Betis; e, claro, o trabalho do técnico Manuel Pellegrini, cujo estilo de jogo favorece muito Antony

Os bastidores da negociação com o Betis

Antony viajou primeiro com sua esposa, Rose, para escolher a casa em que viveriam. Desde o início, o apoio do Real Betis foi excepcional. O clube era muito organizado e tinha um ambiente muito acolhedor, o que facilitou todo o processo. A impressão que tivemos foi que o Betis funciona como uma grande família