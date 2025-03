Vitor Roque deve estrear como titular no Palmeiras na semifinal do Paulista contra o São Paulo? Vote!

A torcida do Palmeiras vive a expectativa de ver Vitor Roque, o mais novo reforço do clube, estreando com a camisa do Verdão. O atacante tem a chance de ter sua primeira aparição em compromisso oficial pelo Alviverde já na semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, marcada para acontecer na segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Vitor Roque foi anunciado como reforço do Verdão na última sexta-feira e no mesmo dia já foi regularizado no BID da CBF e inscrito no Estadual. O atacante de 20 anos só desembarcou no Brasil na manhã de segunda-feira e passou a se adaptar à rotina do clube.

Na manhã de terça-feira, ele passou por testes físicos e clínicos, enquanto na parte da tarde trabalhou na parte interna do centro de excelência. Na quarta-feira, já foi a campo e fez seu primeiro treino integrado ao restante do elenco, que se prepara para o Choque-Rei. Em declaração ao site do clube, ele disse estar preparado para jogar caso Abel queira.

O Palmeiras comprou Vitor Roque do Barcelona. Contudo, o atleta estava emprestado ao Real Betis, clube pelo qual fez 33 jogos e anotou sete gols. O atacante esteve em campo pela última vez no dia 23 de fevereiro, quando entrou aos 30 minutos do segundo tempo no duelo que terminou com a vitória do Betis por 2 a 1 sobre o Getafe.

Enquanto seu último jogo como titular foi no dia 20 de fevereiro, na derrota por 1 a 0 para o Gent, da Bélgica, nos playoffs da Conference League. Na ocasião, ele ficou em campo por 83 minutos e acabou expulso.