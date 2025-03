'Veiga sempre fez': chutar bandeirinha é polêmico? Comentaristas debatem

Por que chutar a bandeirinha do escanteio com escudos dos clubes virou um problema? Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande Jr. debateram o tema no UOL News Esporte, nesta quinta (6).

Raphael Veiga sempre fez, diz Casão

O Raphael Veiga comemorava assim em todos os jogos em todos os lugares. Antes da primeira polêmica do Luciano lá no Corinthians [...] Nunca teve uma polêmica, nunca teve uma acusação sobre o Veiga, foi tudo sempre normal. Eu não sei em qual momento isso virou um problema. Que problema? A bandeirinha é do escanteio.

Mas é um momento que o Brasil vive, que o mundo vive, um momento de agressividade, de ódio, que as pessoas, ao invés de arrumarem coisas pra levar a paz, a união, elas arrumam coisas, espaços para diminuir o amor, para diminuir o espaço da paz, eles ficam aumentando o leque do ódio. Então a bandeirinha é mais uma.

Casagrande

Arnaldo: Torcida única aumentou intolerância

Em São Paulo é curioso, eu acho que a torcida única, essa praga, ela incrementou a intolerância e aí as provocações numa semana de clássico ficam à distância. Quem sofre, na verdade, é o visitante que vai lá sem a torcida, é o jogador, a comissão técnica e tudo mais.

Daqui a pouco você não vai poder fazer nada, nem correr pra torcida e mostrar o distintivo do seu time, você não vai poder. [...], Não pode tirar a camisa, não pode chutar a bandeira, não pode vibrar intensamente, não pode botar a mão do dedo na boca. Não pode botar alguma oração. Talvez até o soco do Pelé hoje fosse interpretado como uma ofensa. Vai saber…

Arnaldo Ribeiro

