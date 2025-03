Um mês após chegada, Cédric desbanca Igor Vinícius e assume titularidade no São Paulo

O São Paulo não realizou grandes movimentos na primeira janela de transferências do ano, mas reforçou posições que tendem a ser carências em grande parte dos times brasileiros: as laterais. Para o lado direito, o Tricolor trouxe o português Cédric Soares de forma gratuita.

O lateral direito, que estava sem clube, foi anunciado em janeiro deste ano e firmou vínculo até o final de abril. Como sua última partida havia sido em março de 2024, o defensor precisou de alguns dias para retomar a melhor forma física, mas rapidamente ganhou minutos sob o comando do técnico Luis Zubeldía.

O defensor chamou a atenção do treinador pela regularidade nas atuações - quando entrou, não comprometeu defensivamente. E com pouco mais de um mês após sua chegada, Cédric desbancou Igor Vinícius e assumiu a titularidade na lateral direita tricolor.

Igor Vínicius começou a temporada sem um grande concorrente para a lateral direita, já que Moreira não conseguiu se firmar na posição. Com isso, o camisa 2 do São Paulo esteve no 11 inicial na maioria dos primeiros jogos da equipe neste ano. No entanto, com a chegada de Cédric, perdeu a vaga 'cativa'.

Cédric Soares fez sua estreia com a camisa do São Paulo no último dia 10 de fevereiro, na partida contra a Inter de Limeira, no Mané Garrincha, pela primeira fase do Paulistão. O jogador recebeu cerca de 25 minutos em campo ao entrar justamente no lugar de Igor Vinícius, e teve boa atuação.

Soares parece ter agradado Zubeldía porque, no confronto seguinte, diante do Velo Clube, ganhou a primeira oportunidade como titular. O português mostrou serviço novamente, apesar do empate em 3 a 3, e ganhou pontos com o treinador argentino.

Já no clássico contra o Palmeiras, Igor Vinícius saiu jogando, mas Cédric foi acionado na segunda etapa. Novamente, disputou cerca de 30 minutos e foi consistente, mantendo o bom nível. Foi no duelo contra a Ponte Preta, porém, que as coisas parecem ter mudado.

O brasileiro foi titular, mas deixou o campo aos 40 minutos da etapa final para a entrada de Cédric. Apesar da pouca minutagem, o português mostrou toda sua experiência. No jogo seguinte, um duelo decisivo contra o São Bernardo, ele ganhou a oportunidade entre os titulares.

E no confronto mais importante da temporada até aqui - contra o Novorizontino, nas quartas de final -, o titular foi justamente Cédric. Segundo dados do Sofascore, o defensor teve 78% de acerto no passe, ganhou três de cinco duelos aéreos, e realizou quatro cortes.

Dessa forma, Cédric Soares e Igor Vinícius estão disputando a posição, mas quem tem levado a melhor neste momento é o português. Para efeito de comparação, o brasileiro fez nove jogos (sete como titular e dois saindo do banco de reservas) e deu uma assistência. Já o ex-jogador do Arsenal disputou seis partidas, sendo três como titular.

Com Cédric Soares e Igor Vinícius à disposição, o São Paulo retorna aos gramados pela semifinal do Campeonato Paulista, em jogo único. O Tricolor visita o Palmeiras nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.