Corinthians: Romero evita apontar culpados por derrota e vê duelo em aberto

O atacante Romero ainda não desistiu do duelo contra o Barcelona de Guayaquil, pela terceira fase da Libertadores, apesar da derrota do Corinthians no jogo de ida, nesta quarta-feira, por 3 a 0. Apesar do duro revés no Equador, o paraguaio acredita que o confronto está em aberto e confia em uma reviravolta.

"Acho que hoje foi nosso pior jogo desde setembro do ano passado. Nós fizemos grandes jogos na reta final da última temporada e o início dessa. Mas está tudo aberto, tenho total confiança nos meus companheiros para reverter o resultado. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas eles conseguiram fazer três gols e nós também podemos. É o Corinthians, somos muito fortes em casa", afirmou.

"Temos que fazer essa autocrítica. Foi uma noite muito ruim de todo mundo. Vamos trabalhar, temos uma final no domingo. Temos a missão de passar para a final do Campeonato Paulista, depois já tem essa decisão na quarta-feira. Queremos colocar o Corinthians na fase de grupos", acrescentou.

O jogador evitou apontar culpados pelo resultado que complica o Corinthians na Libertadores. Ele disse que o grupo está unido e mostrou confiança para a partida de volta diante dos equatorianos.

"A gente nunca vai desistir. É o Corinthians, vocês conhecem. Todo mundo tem uma noite ruim, triste, mas temos o jogo da volta. É claro que a gente não pode deixar sempre para o jogo da volta, mas a gente entrou nesse momento ruim, então temos que sair. E vamos sair juntos. Aqui não tem culpado, ninguém vai apontar para ninguém. Está todo mundo nessa briga e vamos confiantes na quarta-feira", declarou.

Agora, a equipe do Parque São Jorge precisa vencer por quatro gols de diferença no jogo de volta, em Itaquera, para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por três gols, o duelo irá para os pênaltis. Qualquer outro placar elimina o clube paulista.

O segundo encontro entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos do principal torneio continental. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.

O próximo compromisso do Timão é novamente decisivo. E desta vez um clássico. No domingo, o time enfrenta o Santos de Neymar, às 18h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. O embate, definido em jogo único, será disputado na Neo Química Arena.