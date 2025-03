Rodada NBA: Cavs vencem o Heat e são os primeiros a garantir vaga nos os playoffs

Nesta quarta-feira de NBA, o Cleveland Cavaliers recebeu o Miami Heat na Rocket Arena, em Cleveland, e venceu por 112 a 107. Com o resultado, os Cavs são os primeiros a se classificar para os playoffs da temporada.

O jogo foi difícil para os donos da casa. Até os dois minutos finais, o Heat vencia por 107 a 106, porém, não pontuou mais e deixou a vitória escapar. Donovan Mitchell liderou os Cavaliers em pontos com 26 e, do lado de Miami, Bam Adebayo fez sua maior pontuação na temporada, marcando 34.

Os Cavs conseguiram o mais difícil, agora precisam defender a primeira colocação da Conferência Leste. O recorde atual da equipe é de 52 vitórias e dez derrotas. O Miami Heat briga pela classificação direta, ocupando atualmente a sétima colocação com 29 vitórias e 32 derrotas.

O próximo jogo de Cleveland será visitando o Charlotte Hornets, nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília). Para o Miami, o próximo jogo será em casa, recebendo o Minnesota Timberwolves, também nesta sexta, às 22h.

Derrick White e Payton Pritchard fazem partida histórica e Celtics vencem os Blazers

O Boston Celtics recebeu o Portland Trail Blazers no TD Garden e venceu por 128 a 118, com uma impressionante atuação de Payton Pritchard e de Derrick White. A dupla somou 84 pontos e 19 cestas de três pontos, feito histórico na liga.

Derrick White e Peyton Pritchard marcaram sozinhos 65% dos pontos dos Celtics contra os Blazers, White fez a maior pontuação de sua carreira, marcando 41 pontos e nove cestas de três. Payton Pritchard - vindo do banco - também fez sua maior pontuação da carreira, com 43 pontos, e também bateu seu recorde pessoal de cestas de três, marcando dez. É a primeira dupla na história dos Celtics a marcar mais de 40 pontos em um jogo e a primeira vez na história da NBA em que dois jogadores do mesmo time marcaram, em um único jogo, mais de nove cestas de três cada.

Os Celtics registram uma campanha de 44 vitórias e 18 derrotas, ocupando a segunda colocação do Leste. O Portland venceu 28 partidas e perdeu 35, estando na 12ª colocação da Conferência Oeste.

Nesta quinta-feira, os Celtics têm dobradinha, enfrentando o Philadelphia 76ers, novamente no TD Garden, às 21h. Os Blazers descansam um dia para visitar o Oklahoma City Thunder, nesta sexta-feira, às 22h.

Veja outros resultados da NBA nesta quarta-feira:

Detroit Pistons 115 x 123 Los Angeles Clippers



Oklahoma City Thunder 120 x 103 Memphis Grizzlies



Dallas Mavericks 107 x 137 Milwaukee Bucks



Minnesota Timberwolves 125 x 110 Charlotte Hornets



Sacramento Kings 110 x 116 Denver Nuggets



Utah Jazz 122 x 125 Washington Wizards.