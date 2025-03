Rincón vê concorrente retomar titularidade e perde espaço no Santos

Depois de começar o ano entre os titulares do técnico Pedro Caixinha, Tomás Rincón perdeu espaço nos últimos jogos do Santos.

O volante não é titular desde o dia 12 de fevereiro, quando o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Corinthians. Desde então, o clube entrou em campo mais quatro vezes, todas com o venezuelano no banco. Destes embates, ele foi acionado no decorrer do segundo tempo em três.

No último domingo, na vitória de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, Rincón ficou apenas entre os reservas.

A perda de espaço pode ser explicada pelo crescimento de João Schmidt. Um dos destaques do time em 2024, o volante começou a temporada em baixa e amargando a reserva.

Contudo, o brasileiro mostrou evolução e passou a corresponder bem quando acionado. Assim, o volante recuperou a confiança e assumiu a titularidade. Ele esteve entre os 11 iniciais justamente nas últimas quatro partidas do Alvinegro Praiano.

Schmidt, aliás, foi decisivo na classificação para a semifinal do Campeonato ao anotar um dos gols da vitória sobre o Bragantino.

Ao todo, Rincón soma 12 partidas na temporada, sendo oito como titular. Schmidt, por sua vez, tem 12 aparições, das quais começou jogando seis.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).