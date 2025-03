Ramón admite inferioridade, mas evita alarde com derrota dura do Corinthians: "Futebol é assim"

O técnico Ramón Díaz admitiu que o Corinthians foi inferior ao Barcelona de Guayaquil-EQU após a dura derrota por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela ida da terceira fase da Libertadores. O treinador, entretanto, evita criar alarde com o revés que complica a equipe no torneio.

Ramón acredita que o revés não passou por questões táticas. Ele acredita que o Timão foi superado em "todos os sentidos" e diz que "futebol é assim", mas não joga a toalha pela classificação.

"A Libertadores é completamente distinta dos jogos que fazemos no Brasil. Eles foram muitos superiores em todos os sentidos, muito além da questão tática. Fizeram uma grande partida e nos superaram. Não são desculpas, mas vínhamos de um jogo há três dias, com uma viagem, tínhamos que mudar. Eles nos superaram em todos os sentidos. Não vamos perder a esperança nesse momento. A equipe conseguiu a classificação para a Libertadores depois de tanto tempo. Mas temos que aceitar quando o adversário te supera", afirmou o argentino.

"Agora temos uma semifinal no Paulista e temos que enfrentar a situação. E vamos enfrentar, com muito orgulho da equipe, que chegou até aqui. Vamos tratar de recuperar animicamente, fisicamente. Futebol é assim, quando te superam temos que aceitar. Somos responsáveis pelo o que aconteceu, a equipe não jogou bem. E quando isso acontece o adversário te supera", acrescentou.

O técnico reconheceu a chateação da torcida com o placar adverso e disse que o grupo de jogadores também está decepcionado, mas voltou a dizer que o Timão precisa lidar com a situação. Ele relembrou que pegou um elenco desacreditado no ano passado, conseguiu reagir e acredita que o time está crescendo.

"A equipe sempre precisa melhorar. Alguns jogadores estavam muitos desgastados, sofreram muito com essa sequência. Mas não são desculpas. Vamos seguir trabalhando. Sei que a torcida não está contente, porque o time não jogou bem. Sabemos disso. Mas, quando encontramos uma equipe que te supera, é assim. Vamos trabalhar, é a única forma de seguir melhorando. Não podemos esquecer que ano passado os torcedores choravam, me pediam por favor que salvasse a equipe. Classificamos para a Libertadores, chegamos à semifinal do Paulista, estamos trabalhando, crescendo. Mas há momentos que times te superam e precisamos lidar com isso. Temos que abaixar a cabeça, seguir trabalhando e melhorar o que fizemos de ruim. Faz parte do futebol", analisou.

"Eu estou orgulhoso da equipe, porque compete. Hoje foi uma partida diferente, mas vai servir para crescermos. Temos que seguir trabalhando. A torcida tem que entender que são seres humanos, também podemos falhar. Às vezes planejamos algo e não funciona. Futebol é isso", concluiu.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge fica a um fio da eliminação na Libertadores. A equipe precisa vencer por quatro gols de diferença no jogo de volta, em Itaquera, para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por três gols, o duelo irá para os pênaltis. Qualquer outro placar elimina o clube paulista.

O segundo encontro entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos do principal torneio continental. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.

O próximo compromisso do Timão é, mais uma vez, decisivo. E desta vez um clássico. No domingo, o time enfrenta o Santos de Neymar, às 18h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo, definido em jogo único, será disputado na Neo Química Arena.