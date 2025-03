Quem é o técnico do Barcelona-EQU que viralizou em jogo contra o Corinthians por roupa de gala

A derrota do Corinthians diante do Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores, teve um personagem como destaque. À beira do gramado, o técnico equatoriano Segundo Castillo chamou a atenção dos torcedores, em especial dos visitantes. O motivo? O estilo do comandante, que utilizou roupa de gala: paletó e colete brancos, com uma gravata borboleta preta. O seu time venceu o brasileiro por 3 a 0 e encaminhou a vaga para a fase de grupos.

Aos 42 anos, Castillo é um dos grandes nomes do futebol equatoriano. Como jogador, defendeu a seleção sul-americana na Copa do Mundo de 2006 - chegou às oitavas de final. Revelado pelo Espoli, do Equador, também atuou no Estrela Vermelha, da Sérvia, Everton e Newcastle em sua passagem pelo futebol europeu. Encerrou a carreira 2020, no Guayaquil City. Antes, passou pelo futebol mexicano, saudita e pelo próprio Barcelona, entre 2016 e 2018.

Castillo está no comando do Barcelona desde 2024. A partida desta quarta não foi a primeira em que o treinador utilizou trajes finos à beira do gramado. Pelo contrário: o mais comum é que se vista com elegância em sua carreira como comandante. Quando foi anunciado pelo novo clube, utilizou colete e boina no vídeo divulgado pelo Barcelona.

Em seu perfil no Instagram, também compartilha esse estilo de vestimenta. Ele se intitula "Sir Second Castle", que é a tradução do nome Segundo Castillo para o inglês, e soma 183 mil seguidores. Na foto de perfil, uma dividida com Messi, em uma das partidas que enfrentou a Argentina durante a carreira pela seleção equatoriana.

Após pendurar as chuteiras, Castillo trabalhou como assistente técnico do Barcelona entre 2022 e 2024, trabalhando ao lado de nomes como Ariel Holan e Fabián Bustos, treinadores argentinos que também tiveram passagens pelo Santos nos últimos anos. No final da última temporada, assumiu de maneira interina o comando da equipe após a saída de Holan.

Em seis jogos, somou três vitórias e três empates, desempenho que resultou em sua efetivação no comando da equipe. Castillo se tornou, ao começar a temporada 2025, o primeiro treinador equatoriano a iniciar um ano à frente do Barcelona de Guayaquil em 14 anos.

O treinador ainda não teve derrotas à frente do Barcelona. A última derrota da equipe se deu em outubro de 2024. Desde então, são 15 partidas, com dez vitórias e cinco empates. Na próxima quarta-feira, viaja ao Brasil para garantir ao menos um empate na Neo Química Arena para se classificar à fase de grupos da Libertadores - e manter o estilo ousado com seus trajes à beira do gramado.