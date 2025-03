Ponte Preta renova contrato do atacante Éverton Brito

Já em processo de ajustes finais para montar o elenco que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta confirmou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do atacante Éverton Brito, remanescente da última temporada.

O jogador, que já estava em negociações para estender o vínculo com o time de Campinas, acertou sua renovação, ao menos, até o fim do Paulistão de 2026.

Contratado pela Ponte Preta após boa passagem pela Inter de Limeira no Paulistão do ano passado, Brito disputou 18 partidas na última temporada com a camisa do clube, onde anotou uma assistência.

Já em 2025, o atacante defendeu a camisa do time do estádio Moisés Lucarelli em 12 jogos, onde anotou três gols. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Éverton já passou por clubes como Noroeste, XV de Piracicaba, Juventude, Goiás, Ferroviária, Figueirense, Paraná, Vila Nova, entre outros.

Além dele, o time campineiro ainda encaminhou a renovação com o zagueiro Emerson. Já o goleiro Arthur e o zagueiro Sergio Raphael ainda estão sendo analisados pela diretoria da Ponte.

Eliminada do Campeonato Paulista e Copa do Brasil, a Ponte Preta volta suas atenções para a disputa da Série C. A equipe estreia diante do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em data ainda a ser definida pela CBF.