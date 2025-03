Palmeiras aposta em tabu no Allianz em jogos do Paulista para bater o São Paulo na semifinal

O Palmeiras está se preparando para disputa da semifinal do Campeonato Paulista. Na próxima segunda-feira, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o São Paulo, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe conta com uma invencibilidade de quase 30 jogos em sua casa em jogos pelo Estadual.

A equipe alviverde não perde em seus domínios há 28 jogos. A última derrota do Verdão no Allianz Parque, em jogos pelo Estadual foi em abril de 2021. Na oportunidade, foi derrotado pela Inter de Limeira, na fase de grupos. Desde então, foram 22 vitórias e seis empates.

Inclusive, esse resultado contra a Inter de Limeira havia sido o último negativo da equipe, como mandante, pela quarta rodada da fase de grupos até o revés para o Novorizontino, no dia 25 de janeiro deste ano, na Arena Barueri. Na oportunidade, o Verdão saiu na frente, mas tomou a virada.

O duelo contra o São Paulo também pode ser uma boa oportunidade para o Palmeiras melhorar seu desempenho como mandante nesta temporada. Jogando em seus domínios, seja no Allianz Parque ou em Barueri, o Alviverde tem duas vitórias, três empates e uma derrota. Enquanto como visitante tem cinco vitórias e dois empates.

O Palmeiras é o atual tricampeão do Paulista e tenta, de maneira inédita faturar o tetracampeonato. Essa é a 12ª semifinal consecutiva do clube. Nesse período, o Verdão avançou em sete deles tendo conquistado quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024), sendo três sob comando do atual técnico, Abel Ferreira.

No Choque-Rei, o Palmeiras defende uma invencibilidade de seis jogos. Nesse período, foram quatro empates e duas vitórias. A última vitória Tricolor aconteceu em julho de 2023, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quando eliminou o Verdão do torneio