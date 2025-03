Neymar supera timidez de fãs no elenco do Santos e já tem seus 'parças'

Um mês após o primeiro treino pelo Santos, Neymar já tem seus 'parças' no elenco.

O convívio com o astro

Neymar se deparou com a timidez de vários atletas do Santos. Muitos não sabiam bem como lidar com o craque no início.

Os mais desinibidos "saíram na frente", como Guilherme, que já interagiu com o camisa 10 desde o primeiro dia.

Guilherme brincou sobre o quarto de Neymar. O "Amado" ficava na mesma hospedagem da época do Menino da Vila e cedeu o espaço. Os dois são muito próximos no dia a dia e também em campo.

Gil também se aproximou rapidamente de Neymar. Ambos jogaram juntos na seleção brasileira e já se conheciam.

Outras amizades apareceram ao longo dos dias, como as de Tomás Rincón, Soteldo e João Basso. O trio passou o Carnaval com Neymar no Rio de Janeiro. Neymar também interage muito com Escobar.

O espaço de Neymar no vestiário fica entre Rincón e Soteldo. Responsável pelas músicas, o meia-atacante escolhe algumas venezuelanas para agradar à dupla.

Mais quietos, Zé Ivaldo e Tiquinho Soares também convenceram Neymar e já ganharam "homenagens" no Instagram. A cada post compartilhado pelo astro, os atletas ganham milhares de seguidores.

A resenha fica mais fácil com Soteldo e Tiquinho, que moram no mesmo condomínio de Neymar. Outro vizinho é Robinho Jr, filho de Robinho. O garoto de 17 anos recebe vários conselhos do ídolo no dia a dia.

Outro entre os favoritos de Neymar é o próprio técnico Pedro Caixinha. O capitão se encantou com o trabalho e também com a postura do treinador português.

Relacionamento fácil

Quem vive o dia a dia do CT Rei Pelé afirma que Neymar é "apenas mais um", sem qualquer estrelismo.

Dois fatos diferenciam Neymar na rotina: a equipe própria e seu helicóptero. O Santos absorveu algumas pessoas do seu estafe e em alguns treinos ele chega voando de Mangaratiba, onde tem uma mansão.

Neymar tem seus preferidos, mas conversa com todos, incluindo os funcionários. Ele brinca com os prestadores diariamente.

O craque melhorou o ambiente do CT. Todos afirmam que a boa energia dele foi determinante para a melhora no desempenho no Paulistão.