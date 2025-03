Neymar e Guilherme participaram de 77% dos gols do Santos em 2025

A dupla Guilherme e Neymar está fazendo sucesso no Santos. Os dois têm ajudado o clube com gols e assistências e se tornaram peça-chave para o time do técnico Pedro Caixinha.

Juntos, eles ostentam 17 participações em tentos. Guilherme soma 10 bolas na rede (artilheiro do Campeonato Paulista) e uma assistências em 13 aparições. Neymar, por sua vez, balançou as redes três vezes e foi garçom em três oportunidades em sete partidas.

Ao todo, o Santos tem 22 gols marcados em 2025. Ou seja, os dois atacantes contribuíram em 77% dos tentos do time. Além deles, Tiquinho Soares (4x), Thaciano (2x), Bontempo (1x), João Schmidt (1x) e Leo Godoy (1x) também castigaram os rivais.

Segundo dados do Sofascore, Guilherme e Neymar formam a dupla da Série A com mais participações em gols somadas na temporada.

O camisa 11 precisa de 96 minutos para participar de um gol e soma 1.7 passes decisivos por jogo, 2.1 dribles certos e 1.9 faltas sofridas.

Já o ídolo alvinegro precisa de 85 minutos participar de um tento e coleciona 3 passes decisivos por jogo, 2.1 dribles certos e 3.4 faltas sofridas.

Embalado pelos atacantes, o Santos vem de quatro vitórias seguidas no Paulistão. Com isso, o clube está na semifinal, que será contra o Corinthians.

O clássico está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Quem vencer vai à final. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.