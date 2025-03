Jogador do Bragantino é transferido de hospital; quadro ainda é gravíssimo

Pedro Severino, jogador das categorias de base do Red Bull Bragantino internado após acidente de carro na Rodovia Anhanguera, foi transferido, nesta quinta-feira, do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para a Unimed de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele ainda apresenta quadro gravíssimo, porém estável.

O jogador de 19 anos sofreu traumatismo craniano e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência. O hospital de Americana chegou a abrir o processo para confirmar morte encefálica, mas o protocolo foi interrompido nesta quarta-feira após o jovem ter uma crise de tosse. Ele é acompanhado pelo médico do Bragantino Ricardo Ansai, referência em neurocirurgia, e sua transferência estava programada assim que a sua condição fosse estável.

Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares, conforme explicaram em boletim médico os profissionais que cuidam do jogador. O protocolo havia sido aberto às 16h30 de terça-feira.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso como lesão corporal a direção de veículo automotor. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial de Americana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o motorista, Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, disse, em depoimento, ter dormido ao volante. Ele e o condutor da carreta passaram por testes de bafômetro, ambos com resultados negativos.

Outro jogador do Bragantino envolvido no acidente, Pedro Castro, de 18 anos, foi transferido para o Hospital 9 de julho, em São Paulo, e está em monitoramento. Ele sofreu fratura na vértebra cervical e escoriações, mas encontra-se bem e fora de perigo.

O jovem é filho de Lucas Severino, ex-centroavante que defendeu Athletico-PR e Corinthians, além da seleção brasileira. O garoto pertence ao Botafogo-SP e foi emprestado ao Bragantino neste ano. Ele assinou contrato com o clube de Bragança no sábado, 1º de março.