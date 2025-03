João Fonseca estreia hoje no Masters 1000 de Indian Wells; onde assistir

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca volta às quadras hoje pela primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos EUA. O brasileiro joga contra o britânico Jacob Fearnley, número 81 do mundo, às 16h.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN3 (TV fechada) e no Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O carioca de 18 anos é o atual 80º colocado no ranking mundial. Caso vença na primeira rodada em Indian Wells, Fonseca pegará Jack Draper, 14º do mundo.

Indian Wells é o primeiro compromisso de Fonseca após o Rio Open. O torneio da Califórnia será disputado entre os dias 5 e 16 de março. O brasileiro foi convidado pela organização após o título na Argentina e ele entrou direto na chave principal.

João pode disputar outra competição caso seja eliminado nas rodadas iniciais de seu primeiro Masters 1000 na temporada. Se cair precocemente em Indian Wells, assim como no Rio, ele participará do Arizona Tennis Classic, torneio Challenger que oferece 175 pontos ao campeão e que está marcado para ser disputado entre 11 e 16 de março, em Phoenix. O intuito será manter o ritmo de jogo.

