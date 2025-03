Vídeo viral evitou adeus precoce ao vôlei, e hoje ela disputa a Superliga B

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Gabrieli Gagliassi passava férias em Chopinzinho, no Paraná, e pensava em parar de jogar vôlei. Ela tinha 21 anos e, como grande parte dos integrantes da geração, aproveitava o tempo livre para fazer vídeos para as redes sociais. Em um deles, fez uma brincadeira sobre a modalidade que praticava desde criança e "furou a bolha". A partir daí, o vôlei se tornou assunto preferido para os vídeos, e eles uma motivação a mais para ficar no vôlei.

Hoje Gabizinha, como é conhecida, atua pelo Tijuca Tênis do Clube, do Rio de Janeiro, que está na liderança da Superliga B, e se divide entre a rotina de atleta e influencer — venceu a categoria "Isso aqui é elite" no TikTok Awards de 2022.

Sempre gostei muito de estar em frente às telas, de ficar postando. Em 2022, estava de férias e pensando bastante em parar [de jogar]. Postei um vídeo brincando: 'pessoas que fazem manchete assim não entendem de vôlei', algo assim, e viralizou de uma forma que fiquei sem entender. Nunca tinha visto pessoas falando sobre o vôlei em si nas redes sociais e achei que era uma oportunidade. A partir do momento que vi que queriam me ver em quadra, queriam saber mais sobre o esporte que mudou a minha vida, falei: 'então, é isso que eu quero. Vou continuar'. Foi a melhor coisa que eu fiz.

Gabi Gagliassi

A ponteira começou a produzir vídeos com essa temática e viu um salto no número de seguidores. "Em uns dois meses, passei de pouco mais de 200 mil para a barreira de milhões", conta. Atualmente, são 2,2 milhões de seguidores no Instagram e 5,1 milhões no TikTok. Em setembro de 2023, quando tinha 4,1 milhões, foi apontada como a atleta com mais seguidores no TikTok no mundo.

À época que começou a viralizar, a atleta havia deixado o Taubaté rumo ao São Carlos. "Quando cheguei para jogar o Campeonato Paulista, um monte de gente ao redor de mim, querendo tirar foto comigo... Foi quando começou o campeonato que eu tive noção do que estava acontecendo".

Para a carreira fora das quadras, Gabi tem o gerenciamento da Play9, empresa de marketing de influência que conta com nomes como Galvão Bueno, Giovanna Ewbank, Paola Carosella, Dani Calabresa, entre outros. Ela, porém, ressalta que a prioridade é a agenda de compromissos do Tijuca.

Quando estou em temporada, é mais difícil conciliar. Eu consigo gravar vídeos com a temática de atleta, mas não tenho tempo para gravar outras coisas. Às vezes, não posso ir a um evento porque tenho treino ou jogo. Acabo aproveitando as folgas na agenda da temporada para isso.

Ano passado, ela esteve nos Jogos Olímpicos de Paris para fazer a cobertura pela CazéTV. "Estar nas Olimpíadas é uma sensação que não conseguimos nem descrever", ressaltou. Ela deseja estar em novas edições "do jeito que for", mas não necessariamente como atleta. "Acho que o sonho da Gabi de estar em uma seleção brasileira ficou lá na base. Hoje fico muito feliz, em poder mostrar o vôlei de uma forma diferente, de verdade".

A atleta conta que, ao longo de toda a trajetória no mundo virtual, já representou ou fez ações com 30 marcas, com uma boa porcentagem ligada a esporte ou estilo de vida mais saudável.

Campanha na Superliga B

O Tijuca Tênis Clube está na liderança, com 34 pontos — à frente de Sorocaba, com 28, e São Caetano, com 24. Gabi chegou no começo do ano passado e participou da vitoriosa campanha na Superliga C.

Somos o único time invicto na temporada e só perdemos dois sets até aqui, mas claro que não somos invencíveis. Temos de manter o foco porque não adianta passar a fase classificatória e, quando realmente precisa, vacilar. O ano está sendo incrível e acredito que temos tudo para passar para a Superliga A. Estamos focadas nisso.

A ponteira começou no vôlei aos 8 anos. Aos 13 anos, mudou-se para Marechal Cândido Rondon, onde ficou por cinco temporadas. Em 2019, foi emprestada ao Londrina e, ano seguinte, foi para o Taubaté — onde atuou no Juvenil. Antes de desembarcar no Rio de Janeiro, passou pelo São Carlos.

Namorado atleta/ influencer

Gabi namora o jogador de basquete Felipe Motta, que hoje defende o Botafogo e também é fenômeno nas redes sociais. "Logo que começamos a namorar, a internet ficou enlouquecida. Aproveitamos um pouco essa onda, mas começaram as temporadas, vieram treinos e jogos, então, normal que tenha existido uma queda. Realmente, cuidamos muito do que vamos publicar".

Tatuagem de 'A Bela e a Fera'

Gabi tem tatuagens no braço direito. A primeira foi uma imagem de uma bola de vôlei em meio à marcação de batimentos cardíacos. Além dela, a atleta cita uma que considera especial. "Algumas têm significado e outras eu fiz porque achei [o desenho] legal. Tenho a flor de 'A Bela e a Fera', que foi o primeiro filme que levei a minha mãe para assistir no cinema. Ela nunca tinha ido. Eu tinha uns 18 anos e fomos a um shopping em Pato Branco [cerca de 54 km de Chopinzinho] para assistir".