Formação ideal? São Paulo está invicto na temporada com sistema de três zagueiros

O São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista. Na noite da última segunda-feira, o Tricolor garantiu sua vaga ao vencer o Novorizontino, por 1 a 0, no Morumbis. A classificação são-paulina veio sem grandes sustos e a defesa voltou a não sofrer gols após dois jogos.

O técnico Luis Zubeldía optou por mandar a campo uma escalação modificada. Com a ausência de Pablo Maia, lesionado, o treinador escalou o São Paulo na formação 3-5-2, com três zagueiros bem postados na defesa e com os laterais atuando como alas.

O sistema montado pelo argentino deu resultado e o São Paulo saiu com a classificação. O time são-paulino, inclusive, ainda não perdeu na atual temporada atuando com linha de três defensores, o que dá indícios de que Zubeldía pode ter encontrado uma formação ideal.

Apesar disso, a formação com três zagueiros parece não ser a preferida de Luis Zubeldía. Isso porque, em 13 jogos oficiais disputados neste ano, a linha de três foi utilizada somente em três confrontos: contra Novorizontino, São Bernardo e Palmeiras.

A primeira vez que Zubeldía utilizou o esquema de três zagueiros nesta temporada foi no clássico contra o Palmeiras, pela primeira fase do Paulista. Arboleda, Ruan e Alan Franco foram os escolhidos para compôr o sistema defensivo no Choque-Rei, que terminou empatado sem gols no Allianz Parque.

Já o segundo jogo do São Paulo com três defensores neste ano aconteceu uma semana depois, na vitória de 3 a 1 sobre o São Bernardo, fora de casa - embate que culminou na classificação do Tricolor como líder do Grupo C. Arboleda, Ferraresi e Sabino foram os titulares na zaga.

Por fim, uma nova tentativa da formação com três zagueiros aconteceu no confronto das quartas de final, contra o Novorizontino, que terminou em vitória tricolor por 1 a 0. Defensivamente, o time cedeu pouquíssimas chances e a zaga composta por Alan Franco, Arboleda e Ferraresi respondeu bem.

O sistema de três zagueiros, inclusive, pode ser uma saída para Zubeldía, que tem à disposição cinco zagueiros de qualidade no elenco. Arboleda, Alan Franco, Ruan, Ferraresi e Sabino são as opções para compor a zaga, e um possível rodízio pode ajudar a dar maior minutagem para cada um.

Além disso, a formação com três defensores também foi bastante elogiada por Lucas Moura após a ida à semifinal. "É um sistema que funcionou muito bem contra o São Bernardo, e hoje também. Acho que é uma variação que a gente tem. É importante ter outras opções aí. Acho que é ruim termos só uma maneira de jogar. [...] Para mim, facilita muito, porque não tenho essa obrigação de acompanhar o lateral, fico mais próximo do atacante e do gol, com mais liberdade", afirmou na zona mista.

Ao todo, então, o São Paulo disputou três partidas com a formação de três zagueiros. Foram duas vitórias e um empate, o que totaliza um aproveitamento de 77,7%.

Agora, resta saber se Zubeldía seguirá apostando nos três zagueiros no clássico contra o Palmeiras, válido pela semifinal do Paulistão. A bola rola nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. O confronto é eliminatório - ou seja, em caso de empate ao fim dos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.