Ex-jogador Dinei pede a volta do "sangue nos olhos" no Corinthians

O Corinthians teve uma atuação irreconhecível diante do Barcelona, do Equador, e ficou em situação complicada na Copa Libertadores da América ao ser derrotado nesta quarta-feira por 3 a 0 fora de casa. Para o ex-jogador Dinei, que é torcedor declarado do Timão, o elenco precisa recuperar a vontade em campo demonstrada no ano passado.

Em 2024, o Corinthians vinha em situação preocupante e chegou a correr risco de rebaixamento no Brasileirão. Porém, uma reação, após a chegada do holandês Memphis Depay, levou o Timão a conquistar até a vaga na Libertadores, algo que a maioria duvidava.

"Vou falar a real, se for aquele grupo do ano passado de 9 vitórias seguidas, que tirou a gente da zona da confusão



e tinha sangue nos olhos e humildade, eu acredito em uma reviravolta contra o time do Equador", disse Dinei, em post publicado nas redes sociais logo após o duelo no Equador.

Dinei promete continuar apoiando o Corinthians em busca de uma reviravolta. Mas reitera que uma mudança de postura dos atletas é fundamental para buscar a classificação para a fase de grupos da Libertadores.

"Não pode ser esse time atual, sem o sangue nos olhos, são os mesmos atletas (do ano passado). Eu ainda acredito porque vocês saíram da zona da confusão (do Brasileirão), que era algo mais difícil. Agora, se for esse grupo, se achando ídolos, não vai dar", avisou Dinei.