Estêvão retoma papel de protagonista e tenta ajudar o Palmeiras a ir à quinta final seguida do Paulista

Estêvão foi o nome da classificação do Palmeiras à semifinal do Campeonato Paulista. A joia palmeirense fez dois dos três gols do Verdão na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, no Estádio 1° de Maio. Com isso, ele também assumiu a artilharia da equipe no Estadual e reassumiu o protagonista antes de enfrentar o São Paulo, pela semifinal. A bola rola na próxima segunda-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

O camisa 41 do Palmeiras tem cinco bolas na rede em 11 jogos disputados, igualando Mauricio, que não disputa mais o Estadual. O meia sofreu uma luxação no ombro direito e precisou passar por cirurgia no local, o que vai obrigá-lo a ficar longe dos gramados entre dois ou três meses.

Durante a primeira fase, Estêvão disputou 10 dos 12 jogos, sendo titular em oito deles. Ele só começou no banco de reservas em três oportunidades, em um período em que estava se recuperando de um quadro gripal. Antes disso, ficou fora da relação do duelo contra o Noroeste, quando Abel ainda estava fazendo um rodízio com o elenco.

Na fase de grupos, Estêvão marcou apenas três gols. Ele balançou a rede nas vitórias sobre Guarani (4 a 1), duas vezes, e Botafogo-SP (3 a 1), quando anotou apenas um tento. Retomando o papel de protagonista, Estêvão chega com a bola cheia para a semifinal e busca, finalmente, marcar em algum clássico pela primeira vez.

Estêvão está em contagem regressiva para deixar o Palmeiras e busca conquistar seu primeiro título como protagonista. Em 2024, ele já estava no elenco principal na conquista do Campeonato Paulista, mas ainda não havia assumido a titularidade na equipe. Após a disputa do Mundial de Clubes, a joia formada na base palmeirense se juntará ao Chelsea, que o adquiriu no último ano por 61,5 milhões de euros.

O Palmeiras tenta conquistar o tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista. Sob comando do técnico Abel Ferreira, o Verdão avançou para quatro finais (2021, 2022, 2023 e 2024) e conquistou o título em três delas (2022, 2023 e 2024).