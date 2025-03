Destaque do Liverpool, Salah é indicado ao prêmio de melhor do mês no Campeonato Inglês

Mohamed Salah foi indicado, nesta quinta-feira, ao prêmio de melhor jogador do mês de fevereiro do Campeonato Inglês. Destaque do Liverpool, o egípcio participou diretamente de dez gols em apenas seis partidas.

Salah marcou duas vezes na vitória sobre o Bournemouth (2 a 0), balançou as redes e deu assistência no empate com o Everton (2 a 2) e converteu um pênalti no triunfo diante do Wolverhampton. Ainda marcou e deu assistência no empate com o Aston Villa (2 a 2) e vitória sobre o Manchester City (2 a 0). Por fim, deu mais um passe para gol no triunfo diante do Newcastle (2 a 0).

Ao todo, foram seis gols e quatro assistências em apenas seis jogos ao longo do mês de fevereiro. O ponta direita disputa o prêmio com Beto (Everton), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Yankuba Minteh (Brighton), Djed Spence (Tottenham) e Dominik Szoboszlai (Liverpool). O vencedor será revelado na próxima semana.

The best of the best ?

Who is your @PremierLeague Player of the Month? Vote now: https://t.co/SFcQmzKBSb pic.twitter.com/wyoRs1Ck0C ? EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) March 6, 2025

Artilheiro do Campeonato Inglês, com 25 bolas na rede, e líder em assistências, com 17 passes para gol, Mohamed Salah é o grande destaque do Liverpool na temporada e já foi eleito o melhor do mês na competição em novembro.

Na temporada, são 30 gols e 22 assistências em 40 jogos.

O Liverpool é o líder isolado do Campeonato Inglês, com 67 pontos conquistados, 13 a mais que o segundo colocado Arsenal, que tem 54.

A equipe do técnico Arne Slot volta a campo neste sábado, às 12 horas (de Brasília), quando recebe o Southampton, pela 28ª rodada do Inglês, em Anfield. O adversário é o lanterna da competição, com apenas nove pontos conquistados.