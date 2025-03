De volta à seleção, Neymar não jogava tanto desde preparação para Copa 2022

De volta à seleção brasileira, Neymar vive a maior sequência de jogos desde outubro de 2022, na preparação para a Copa do Mundo do Qatar.

O que aconteceu

Neymar jogou sete partidas consecutivas pelo Santos no Campeonato Paulista. O meia-atacante de 33 anos se reencontrou fisicamente no clube do coração.

Essa sequência convenceu o técnico Dorival Júnior para a convocação dos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa.

A série é a maior desde outubro de 2022, na preparação para a Copa do Mundo do Qatar.

Na ocasião, o astro jogou 16 vezes seguidas entre julho e outubro, com Campeonato Francês e Liga dos Campeões.

A última partida de Neymar pela seleção foi justamente a da grave lesão no joelho. O craque se lesionou contra o Uruguai, em outubro de 2023.

Veja os convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Ederson (Manchester City)

Laterais-direitos: Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo)

Zagueiros: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Laterais-esquerdos: Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr (Real Madrid)

Veja as respostas da entrevista de Dorival Júnior

"Dois compromissos dificílimos, tivemos todo o cuidado possível, processo de observações contínuas mesmo com a parada da seleção ao final do ano passado, seguimos observando. Temos número considerável de atletas que estão com cartões, todos aqueles pré-relacionados que fiquem atentos, ao mesmo tempo aqueles que não tiveram seu nome nessa pré-lista que também fiquem preparados, futebol é muito dinâmico, as coisas mudam com facilidade, já estiveram em outros momentos alguns outros nomes, assim como alguns que não vinham tendo oportunidade acaba acontecendo. De repente são essas mudanças que criam expectativa".

Expectativa

"Não estamos satisfeitos, é natural. A gente tem melhorado, subida gradativa, todos percebem isso. Nas últimas quatro partidas tivemos nível superior ao que vinha sendo apresentado. Tudo é processo, acredito muito nessa condição. Acredito muito no trabalho. Expectativa é de dois grandes jogos, não tenho dúvida disso. Jogadores gostam de jogos desse nível, se preparam muito. Teremos dois grandes clássicos. Importante ver a evolução do futebol sul-americano de modo geral, todas as equipes colocando jogadores no mercado internacional. A grande maioria em grandes campeonatos. E isso qualifica nossas competições. Teremos mais dificuldade ao longo dos anos e temos obrigação de estarmos cada vez mais preparados para alcançarmos reconhecimento, sim, mas sobretudo os resultados. É a consolidação de uma equipe que busca um caminho e está próximo do acerto".

Retorno de Neymar

Momento que ele vive e um processo de recuperação, temos esse entendimento, temos consciência, mas essas qualidades de um jogador como esse elas acabam sendo um condicionante para que ele venha a acontecer na partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram publicamente o que ele representa dentro do grupo, estávamos naturalmente aguardando, é a 1ª oportunidade de tê-lo à disposição, é um jogador que todos conhecem muito bem, espero que seja muito feliz nesse retorno, que também possamos dar segurança para ele desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele vive. Não criemos uma expectativa altíssima jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Que tenhamos um equilíbrio e uma regularidade nessas duas partidas que serão muito difíceis para nossos adversários, eles terão uma seleção brasileira muito bem preparada e condições de fazermos dois jogos importantíssimos para esse momento".

Ausência de um centroavante fixo

"Se nós buscarmos nome a nome, João Pedro já desempenhou na seleção e vem desempenhando no clube. Tem perfil interessante, sai para flutuar e também se projeta muito, com número de gols considerável. Já desenvolveu essa função na nossa equipe. Quero equipe de movimentação, de mobilidade, sem ficar posicionais. Seria fundamental isso. Independentemente dos nomes, todos sabem fazer gols, se movimentam, têm qualidade. Precisamos mudar comportamento e atacar espaço. É fundamental. A grande maioria das equipes não tem atacante de ofício, as maiores equipes não contam com centroavante de ofício e mesmo assim o número de gols é considerável. Trabalhamos isso no dia a dia e o espaço é mínimo entre apresentação, um ou dois trabalhos e dois jogos. Pela condição e capacidade que temos, temos condição de montar uma grande equipe com esses nomes. Confio muito no que foi proposto".

Laterais e zagueiros

"Configuração para o que pensamos dos dois adversários. Confio na versatilidade. Você citou o Danilo, ele atua em qualquer função da última linha, a lateral, posição de ofício, e também zagueiro central ou terceiro homem. Assim como jogou como lateral-esquerdo. Deixo esse exercício para vocês, já temos na cabeça o que queremos para os dois jogos. Convocamos projetando os dois jogos, fica até difícil falar de meio-campista, por exemplo. Matheus ou Neymar? Meia-atacante ou atacante? O que eu quero é liberdade de posição com obrigação sem bola. Com esses elementos marcando temos condição de criar muito com a bola".

Jogadores fixos / reclamação com a Conmebol

"Essa preocupação ela existe, é real, mas temos que ter consciência que não vá se repetir, que não volte a acontecer. Estamos com pensamento de jogar o melhor futebol possível. Com o potencial que apresentamos. Tenho certeza que o nosso pensamento será buscar a melhor apresentação possível, acreditando que quem arbitre seja imparcial em todos os momentos. Para que o resultado se defina em campo com a melhor equipe".

"É difícil isso. Já perdemos 18 jogadores convocados e tivemos que fazer alterações. Dentro da nossa competição talvez foi a equipe que mais perdeu atletas. E não tivemos oportunidade de ter todos os grandes jogadores em condição de convocação. Neymar, Richarlison, são dois de um número maior. É um jogo importante, pesado, mas é um jogo que temos capacidade para fazer dois grandes jogos".

Surpresas

"Existe uma variação a todo momento. Foram quatro meses desde a última partida. Atuaram em dezembro, entraram de férias e diminuíram o período de recuperação. Alguns naturalmente oscilaram. Passam a ser melhor observados. Nosso trabalho é esse, fazendo visitas constantes, estreitando comunicação. Observando o máximo possível de atletas. As movimentações na janela nos tiram atletas da casa, trazem outros de volta. Esse processo de entrada e saída é grande. Temos que estar atentos, buscar correções e ser o mais assertivo possível nas tomadas de decisão".

Preparação para o Neymar / quando o Brasil vai empolgar?

"O que eu sempre respeitei é o processo. Isso vem acontecendo. A evolução às vezes não é tão visível, mas acredito muito que está se consolidando aos poucos. A distância entre jogar muito bem e dar espetáculo é mínima às vezes. O que precisamos é da consolidação de uma equipe. Se pegarmos a fase que estamos agora de Eliminatórias, temos 61% de aproveitamento. Se olharmos bem para o futebol sul-americano, nenhuma equipe tem dado espetáculo. As equipes jogam por resultados. Buscamos a consolidação da nossa classificação. Tudo é questão de tempo, de adaptação e de momento. Não preciso repetir a todo momento: vocês sabem que grandes jogadores reunidos encontrem caminhos se apresentarmos soluções, dirigindo para que tomem as melhores decisões. Essa organização consolidada, taticamente melhorada, tecnicamente haverá melhora para encontrar caminhos. Fizemos mudança radical em nomes dentro da seleção, muitos desses jogadores tinham poucos jogos. Estrutura com a seleção muda um pouco, precisamos de tempo maior, tempo que não temos. Precisamos gerar resultados".

"Neymar já atuou por duas partidas no Santos por 90 minutos. Em algumas dessas ele vem sendo poupado nos minutos finais. Depende muito dessa sequência que terá agora, de como vai se apresentar. Vamos tomar a decisão quando ele estiver aqui".

Matheus Cunha e Lucas Paquetá

"Paquetá é uma situação primeiramente médica. Ele teve uma lesão anterior, ficou 15 dias afastado. Depois de uma sequência de 10 ou 11 jogos teve 15 dias. Voltou e na sequência mais 11 dias afastado por lesão. Para dois jogos nesse momento seria situação delicada, para aquilo que pensamos, de termos todos em totais condições em jogos fundamentais. Seria um risco muito grande para a primeira partida. Mas não descartamos estar na segunda se estiver apto e em condições em caso de necessidade".

"Matheus tem tido regularidade, reconhecimento, todas as observações foram positivas sobre atuação e comportamento. É uma função que pode ser útil. Dentro dessa formação vários jogadores em vários setores do campo. Fica até difícil uma nomenclatura. É uma variável grande em relação às posições que os atletas ocupam".

Wesley

"Desde 2022 eu conheço o Wesley, trazia para treinamentos. Juan está aqui, teve uma ou duas convocações. É um jogador promissor. Naquele momento tínhamos três laterais atuando com frequência, mas ele chamava atenção. Um jogador muito interessante. De setembro para cá ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou ao momento. É um apelo, todos viram o que aconteceu com esse garoto. É uma condição".

Indicadores de performance x pontuação - jogar feio para pontuar?

"A gente sempre busca a excelência. Tento explicar o momento e o que tem acontecido. A seleção terá segundo período, de um novo reencontro daqui a algum tempo próximo. Com a classificação confirmada. Até lá, teremos a reunião desse grupo em formação, que se conhece, estrutura, cria identidade. Não é tão simples mesmo com grandes jogadores reunidos. Encontramos momentos de partidas com atuações quase perfeitas, em outros momentos percebemos vulnerabilidades. Temos que encontrar esse equilíbrio. Com equipe mais equilibrada e regular, teremos, pela capacidade individual, um crescimento muito grande. Temos vários jogadores com essa condição. De saírem de situações inusitadas para o um contra um dos defensores. Tudo é questão de tempo. Lutamos para encontrar esse momento. Para aliar boas atuações com resultados que precisamos. Nesse momento, pela recuperação que tivemos que trabalhar para trazer lá de trás essa diferença de pontuação considerável, foi uma primeira conquista. Ninguém está satisfeito com nada disso, principalmente nós, e buscamos a melhor situação possível. Vamos encontrar. Tenho confiança nos jogadores e no trabalho".

Rivalidade com a Argentina

"É natural que existam esses fatores, ninguém foge a isso. De um lado e do outro. Temos que ter foco nos adversários. Nos prepararmos para dois grandes adversários. Eles também terão, nos conhecem, sabem o que é a seleção brasileira. É uma seleção respeitada no mundo todo. Teremos dois grandes jogos, difíceis como sempre foram, seleções nas principais colocações e nos conhecem, mas temos capacidade e qualidade para conseguir grandes resultados. Estamos muito próximos de mais um salto. A confiança é grande de todos nós, mesmo há quatro meses da última partida. Precisamos só de um pouco mais de paciência".

Dorival sobre três zagueiros

"É justamente o que eu respondi ao lado. É um exercício que vocês precisam fazer. Não vou dar sinal nenhum, tudo que eu falo aqui bate do outro lado, e facilita a preparação do adversário. Por isso tentamos esconder alguma coisa. É justamente no sentido de preservar o que preparamos para essa partida. Observamos muito bem os adversários, já enfrentamos a Colômbia e temos conhecimento do que enfrentaremos. Jogos de ótimo nível. Estaremos preparados independentemente da formação.

Mudança de posicionamento do Rodrygo e Raphinha / volta do Neymar e virada de chave

"Foi o que eu coloquei, fica difícil rotular toda e qualquer situação aqui. Distribuímos melhor, mas são jogadores versáteis. Raphinha, apenas para relembrar, na Copa América estava sendo questionado e hoje é postulante à Bola de Ouro. Ele já jogou conosco como lateral, atacante, segundo homem, é um jogador que se adapta em qualquer função e demonstra isso no Barcelona, mudando com frequência de posição. Vini da mesma forma, tem mudado posicionamento ora aberto, ora por dentro, até referência sem Mbappé. Os jogadores precisam criar espaço. Acredito que possamos buscar isso com essas características".

"A mudança é relativa, se tivéssemos ganhado os dois jogos seria mudança de chave? Minha preocupação seria a mesma. Tudo vai acontecer com calma e no momento certo, no futebol não se queima etapas. Acredito muito no processo, de melhoria, no crescimento desse grupo".