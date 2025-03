Copa do Brasil: noite tem feito de Cano, amasso do Galo e show de Coutinho

A noite da última quarta-feira na Copa do Brasil teve os grandes confirmando o favoritismo e avançando à terceira fase. O UOL compila o que de melhor aconteceu nos jogos do dia.

100 vezes Cano no Fluminense

O Fluminense contou com a estrela de Germán Cano para vencer o Caxias por 2 a 1. O argentino marcou os dois gols do time carioca na partida disputada no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Alisson descontou.

Os dois gols fizeram Cano chegar aos 101 com a camisa do Fluminense. Ele alcançou a marca em apenas 184 jogos disputados pelo clube carioca.

Não imaginava em tão pouco tempo fazer história no Fluminense. Foi tudo muito rápido, mas acredito no trabalho que eu queria fazer desde que cheguei. Competir, deixar um legado. Com o passar do tempo, estou completando muitas coisas importantes com meus companheiros. Cano, ao sportv

Atlético-MG atropela o Manaus

O Atlético-MG não deu sopa para o azar e goleou o Manaus por 4 a 1 no Mineirão. Alisson, Cuello, Rony e Deyverson fizeram os gols do Galo. Renan Oliveira descontou para os manauaras.

Rony comemora gol marcado pelo Atlético-MG contra o Manaus na Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza/Atlético-MG

O time mineiro mostrou bom desempenho sem o seu principal jogador — Hulk se recupera de uma lesão na coxa direita e sequer foi relacionado.

Show de Coutinho em vitória do Vasco

O Vasco foi ao Nilton Santos e venceu não o Botafogo — dono da casa —, mas sim o Nova Iguaçu. O Cruzmaltino, atuando como visitante, superou o rival carioca por 3 a 0, com placar construído todo no primeiro tempo.

Philippe Coutinho comemora gol marcado pelo Vasco contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Coutinho foi o nome do jogo. O meio-campista converteu um pênalti e, depois, foi às redes em um golaço com chute de fora da área, ao seu melhor estilo. Rayan anotou o outro tento da partida após assistência do português Nuno Moreira.

Resultados e jogos da 2ª fase

Jogos realizados

Aparecidense-GO 1 x 0 Cascavel-PR

Caxias 1 x 2 Fluminense

Atlético-MG 4 x 1 Manaus

Nova Iguaçu 0 x 3 Vasco

Ainda serão realizados