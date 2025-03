Convocação da seleção brasileira: veja horário e onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O técnico Dorival Júnior convoca hoje os 23 jogadores que vão representar o Brasil nos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O canal do UOL Esporte, no YouTube, transmite a convocação. Ela também poderá ser acompanhada pelo canal da CBF.

Dorival já divulgou uma lista com 52 jogadores pré-convocados. Os 23 nomes definitivos serão divulgados hoje.

O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20 de março. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha.

A Argentina será a adversária no dia 25 de março. A seleção enfrenta os Hermanos no Monumental de Núñez, casa do River Plate.

O Brasil é o atual 5° colocado nas Eliminatórias. A seleção tem 18 pontos e aparece atrás de Argentina (25), Uruguai (20), Equador (19) e Colômbia (19).

Lista de pré-convocados

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City (ING)

Hugo Souza - Corinthians

Lucas Perri - Lyon (FRA)

Weverton - Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo - Flamengo

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Léo Ortiz - Flamengo

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Dodô - Fiorentina (ITA)

Abner - Lyon (FRA)

Alex Sandro - Flamengo

Alex Telles - Botafogo

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson - São Paulo

André - Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Andrey Santos - Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Lucas Moura - São Paulo

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. - Santos

Oscar - São Paulo

ATACANTES