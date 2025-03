Convocação da seleção brasileira: veja lista completa de Dorival Júnior

Do UOL, em São Paulo

O técnico Dorival Júnior convocou hoje os jogadores para os jogos do Brasil diante de Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Os 23 nomes estão definidos. A lista teve o retorno de Neymar, que fez a última partida pela seleção em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo.

A lista contou ainda com outras novidades: Wesley, Joelinton, Matheus Cunha e João Pedro. Só Guilherme Arana foi chamado para a lateral esquerda.

O primeiro desafio do Brasil será a Colômbia, no dia 20 de março. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A Argentina será a adversária no dia 25 de março. A seleção enfrenta os atuais campeões do mundo no Monumental de Núñez.

O Brasil é o atual 5° colocado nas Eliminatórias. A seleção tem 18 pontos e aparece atrás de Argentina (25), Uruguai (20), Equador (19) e Colômbia (19).

A lista de Dorival Júnior