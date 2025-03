Comparado a Ronaldinho, Maurício Ruffy revela inspiração em Neymar para criar golpes no UFC

Mesmo com apenas duas lutas disputadas no octógono mais famoso do mundo, Maurício Ruffy já desponta como uma das principais promessas de futura estrela brasileira no UFC. Mais do que os resultados positivos, o peso-leve (70 kg) chama a atenção pelo estilo de luta confiante, agressivo e repleto de golpes plásticos - conjunto de qualidades que faz do lutador tupiniquim um favorito do público. E, curiosamente, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' parece buscar inspiração em um esporte totalmente diferente do MMA.

Na sua última luta no Ultimate, em novembro do ano passado, o peso-leve paulista já deu mostras de que o futebol é uma fonte de inspiração para ele. Na ocasião, aplicou um golpe 'à la Ronaldinho' em James Llontop, seu adversário na época - ao desferir um soco e olhar para o outro lado simultaneamente, copiando o movimento popularizado pelo lendário jogador gaúcho, que costumava olhar para um lado e tocar a bola para outro.

O pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira de futebol, porém, não é a única inspiração do lutador paulista, que entra em ação novamente neste sábado (8), contra Bobby Green, no card principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Maurício Ruffy revelou que tem em Neymar outro grande espelho no esporte, especialmente pela sua criatividade dentro do campo.

"Eu estou andando na rua e a galera me chama de 'Ruffaldinho': 'Oh, o Ruffaldinho'. É muito legal o carinho das pessoas. Tem vários golpes (nesse estilo). É engraçado incluir o futebol (no MMA), mas tem vários movimentos meus que eu me espelho no Neymar. Tem um golpe, inclusive, que eu dei o nome de Neymar, pela mistura que ele faz, o movimento que ele faz em cima do outro. Eu sou um grande admirador. E, com certeza, todas as vezes que eu lutar, esperem coisas novas", contou Ruffy.

Casamento de luta aprovado

A escalação de Bobby 'King' Green como seu adversário no UFC 313, inclusive, pode facilitar o jogo de Maurício neste sábado. Especialista na trocação, o americano também gosta de atuar com mais liberdade em cima do octógono, o que pode abrir as portas para que Ruffy apresente novos golpes inspirados nos craques do nosso futebol, como Ronaldinho e Neymar.

"Eu gostei muito desse casamento (de luta). Não sei se eu já esperava lutar com ele agora, mas eu desafiei ele na minha segunda luta no UFC, já estava visualizando isso acontecendo. E aconteceu, muito obrigado UFC pela oportunidade, e dia 8 de março vamos lá, levar o público à loucura", finalizou.

Ao todo, o Brasil estará representado por oito atletas no UFC 313, sediado em Las Vegas. Além de Maurício Ruffy, também entrarão em ação neste sábado os seguintes lutadores tupiniquins: Alex Poatan, Amanda Lemos, Iasmin Lucindo, Brunno Hulk, Carlos Leal, Mairon Santos e Djorden Santos.