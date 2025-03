Com Neymar, Dorival monta quebra-cabeça para encarar pedreiras da seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Dorival Júnior anuncia hoje a lista de convocados à seleção brasileira para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.

A partir das 11h, ele mostrará o resultado de um quebra-cabeça cujas peças ficaram claras, graças à divulgação da pré-lista, semana passada. Hoje, é impensável imaginar um resultado sem Neymar.

O craque voltou ao Santos e não é convocado desde a grave lesão que sofreu em outubro de 2023, justamente com a camisa da seleção, na derrota para o Uruguai.

O técnico da seleção ainda era Fernando Diniz. Logo, Dorival terá a chance de trabalhar pela primeira vez com Neymar na seleção. Os dois têm passado no próprio Santos.

A data Fifa deste mês é o combo mais difícil para a seleção nas Eliminatórias. Em 2023, o Brasil perdeu os dois jogos no combo contra colombianos (fora) e argentinos (Maracanã). Agora, o mando será invertido, com Brasília sendo a casa da seleção, que depois terá um Monumental de Núñez lotado pela frente.

As peças de Dorival

Como fica o cenário da seleção, considerando a pré-lista?

Goleiros

Alisson vem de atuação épica pela Liga dos Campeões, na vitória do Liverpool sobre o PSG. A tendência é a repetição dos convocados, com Ederson e Bento completando as vagas de goleiros.

A pré-lista ainda teve Hugo Souza, Lucas Perri e Weverton.

Zagueiros

Na zaga, vai ser interessante observar se Dorival manterá Danilo na lista. Ele vinha sendo convocado como lateral-direito, mas apareceu como defensor central na pré-lista. O setor já tem concorrência acirradíssima.

Marquinhos e Gabriel Magalhães são os titulares. Murillo (Nottingham Forest) tem boas chances. A quarta vaga depende desse encaixe de Danilo e o que Dorival vai querer fazer com Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Beraldo e Alexsandro — os demais pré-convocados.

Laterais

Com Danilo de vez na zaga, abre-se uma brecha. Vanderson foi chamado recentemente. Wesley, do Flamengo, e Dodô, da Fiorentina, brigam pelas outras vagas.

Para a lateral-esquerda, Dorival pré-selecionou seis jogadores: Abner (Lyon), Arana (Atlético-MG), Alex Telles (Botafogo), Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit).

Meio-campo

Dorival tem chamado de cinco a seis jogadores para o setor. Até porque as opções para as pontas são mais atraentes.

Mas entre os volantes, a tendência é espaço para algumas figurinhas frequentes, como Bruno Guimarães, André e Gerson.

Pelo histórico e capacidade individual, Neymar e Paquetá entram nessa lista.

Mas é preciso ver o que Dorival vai fazer diante da situação física de Paquetá, que está com tornozelo machucado.

A discussão sobre o meio-campo é muito ampla. Os outros pré-convocados foram: Alisson (São Paulo), Andreas Pereira (Fulham), Ederson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton), Andrey Santos (Strasbourg), Joelinton (Newcastle), Lucas Moura (São Paulo), Oscar (São Paulo) e Matheus Cunha (Wolverhampton).

Ataque

O melhor do mundo é Vini Jr, Raphinha faz uma temporada espetacular, Rodrygo está muito bem e fez golaço durante a semana.

Savinho é outro bem cotado, apesar da draga que vive o Manchester City. As opções para a ponta envolvem até Antony, que começou bem no Betis.

Estevão, Martinelli, Galeno, Igor Paixão, Samuel Lino e Luiz Henrique são outros jogadores de lado de campo pré-selecionados.

A grande incógnita é como fica o papel de centroavante.

Igor Jesus, que terminou 2024 como titular, está em queda de desempenho junto a um Botafogo sem rumo no início de temporada. Endrick ainda está longe de ter muitos minutos no Real Madrid, apesar de gols recentes.

Bruno Henrique e Yuri Alberto vivem boa fase em Flamengo e Corinthians. E não dá para ignorar João Pedro, do Brighton.

Dorival vai responder todas as dúvidas a partir de 11h.