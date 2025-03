Com físico e mental abalados, Corinthians recolhe cacos antes de decisões

Em uma semana, o Corinthians terá de recolher os cacos físicos e mentais para encarar duas decisões: a semifinal do Paulista e o jogo de volta da fase preliminar da Libertadores. O Timão perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0, na noite de ontem, num jogo em que foi totalmente dominado pelos adversários.

O Corinthians enfrentará o Santos pela semifinal do Paulista, no domingo, às 18h30 (de Brasília), com transmissão do UOL Play.

Na quarta-feira, o clube paulista terá a volta da 3ª fase da pré-Libertadores diante do Barcelona, às 21h30. Ambas as partidas serão na Neo Química Arena.

O que aconteceu

O Timão vem de uma sequência cansativa, com compromissos por duas competições. A equipe comandada por Ramón Díaz não teve descanso durante as semanas entre o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista e o início do mata-mata. Desde o dia 19 de fevereiro, o Timão concilia o estadual com a fase preliminar da Libertadores. Mais do que a quantidade de jogos, os jogadores sentem a pressão pelos jogos decisivos.

O desgaste físico gerou um efeito dominó de lesões — casos de Raniele, José Martínez e Igor Coronado, que se contundiram no espaço de uma semana. A curta pré-temporada também foi um agravante para os efeitos dessa sobrecarga.

Neste contexto, Ramón Díaz tem feito o possível para poupar jogadores, fator que também interfere no desempenho, ainda que o aproveitamento não seja ruim. No último domingo, o treinador poupou Rodrigo Garro na vitória sobre o Mirassol, pelas quartas do Paulistão. Ontem, foi a vez de André Carrillo ser poupado por desgaste, contra o Barcelona. Carrillo entrou no segundo tempo, quando a equipe alvinegra já perdia por 1 a 0.

Não são desculpas, mas viemos de desgaste, de apenas três dias de descanso. Estamos jogando uma sequência de jogos importantes que não dá respiro. Hoje [na quarta-feira] Carrillo estava muito desgastado. Ramón Díaz, em coletiva de imprensa após derrota para o Barcelona-EQU

Entretanto, o aspecto mental é o que mais complica o clube paulista no momento. O plantel corintiano saiu claramente abalado de campo após a derrota para o Barcelona. O meia Maycon chegou a afirmar que estava envergonhado.

Fazer o jogo que a gente fez, eu me sinto envergonhado de fazer isso porque brigamos muito para estar aqui. Infelizmente, não saiu nada como planejamos. O pior sentimento que um jogador pode ter a vergonha. Maycon, em entrevista à Rede Globo

O Corinthians terá menos de quatro dias para recuperar a confiança e dar uma resposta imediata à Fiel no Clássico Alvinegro. A torcida levou os assuntos "Ramón Díaz" e "vergonhoso" aos trending topics do X, reclamando da postura passiva do técnico e dos jogadores na Libertadores. A cobrança pela classificação no domingo é alta.

Hugo Souza prega "cabeça fria" para tirar o mal-estar causado pela derrota desastrosa no Equador. O plantel retornará ao Brasil nesta quinta-feira e terá dois dias de treino antes de encontrar o Peixe.