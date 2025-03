Ceará x América-RN: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste, o Ceará recebe o América-RN no Castelão, nesta quinta-feira. O confronto do grupo B está marcado para as 19h (de Brasília).

O Vozão está fora da zona de classificação para a próxima fase. Com um jogo a menos, a equipe ocupa a quinta colocação e conta com a vitória para o seguimento na competição. Já o América-RN está em terceiro no grupo. Um resultado positivo na quinta pode fazer com que o time de Natal chegue à liderança do grupo.

ONDE ASSISTIR



O embate será transmitido pela ESPN e Premiere.

POSIÇÕES NA TABELA



Ceará - 4 pontos em 3 jogos - 5º lugar



América-RN - 7 pontos em 4 jogos - 3º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Lourenço, Lucas Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Raul.



Técnico: Léo Conde

América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz (Lucas Mendes), Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Antônio Villa, Souza e Ítalo Melo; Thiaguinho e Ricardo Bueno



Técnico: Moacir Jr

ARBITRAGEM



O baiano Bruno Pereira Vasconcelos será o juiz do confronto, enquanto Elicarlos Franco de Oliveira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen serão os assistentes.