Carpini destaca limitações do Vitória após empate: "Não somos os Galácticos"

O Vitória é visto como uma das sensações do futebol brasileiro no começo de 2025, mas o empate em casa contra o Altos, do Piauí, pela Copa do Nordeste, serve para o time manter os pés no chão. O técnico Thiago Carpini salienta que o elenco do clube baiano também conta com as suas limitações.

"Não somos os Galácticos", definiu o treinador, em entrevista coletiva nesta quarta-feira. "Temos as nossas fragilidades e limitações, apesar do bom momento", completou.

O empate manteve o Vitória na zona de classificação do grupo A da Copa do Nordeste ? na segunda colocação, com 11 pontos ?, mas a cobrança é inevitável. Carpini pondera, porém, que o adversário, no caso o Altos, deve ser respeitado.

"Esse time venceu o Fortaleza, então precisamos ter cuidado na hora de falar de fragilidade deles", disse Carpini, que ainda apontou o fato de o Vitória atuar na maioria do tempo com um a menos em campo ? Carlos Eduardo foi expulso ainda na etapa inicial.