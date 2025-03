Carille elogia atuações de Nuno e Coutinho após vitória do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco venceu o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, por 3 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos. Depois do jogo, o técnico Fábio Carille elogiou a atuação de Nuno Moreira, estreante da noite, e Philippe Coutinho, autor de dois gols.

"Não joguei com três atacantes, o Nuno Moreira é um meia, que ocupa bem o espaço e joga tanto por dentro quanto pelo lado direito. Eu gosto de ter um lado mais agudo e outro mais pensador, dando bastante amplitude com o lateral. O que mais me deixa feliz é o quanto o Coutinho cresceu tendo essa liberdade de ser um armador. Ter um jogador que sabe movimentar, posicionar e trabalhar com poucos toques, que foi o caso do Nuno hoje, cresceu muito o futebol do Coutinho", disse Fábio Carille em entrevista coletiva.

O ????? ?? ???? ESTÁ CLASSIFICADO PARA A TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL COM UMA BELA VITÓRIA! ? ?? Coutinho

? Rayan ?: Matheus Lima | #VascoDaGama#NOVxVAS#CopaDoBrasil2025 pic.twitter.com/V4uEqRWHp8 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 6, 2025

"Nós, como comissão técnica, temos que potencializar o que o Coutinho pode nos dar. Tenho conversado com ele para que ele esteja bem. Ele bem, o Vasco vai estar bem. Com os três que chegaram agora, vai fazer nosso meio-campo jogar mais, ter a bola na frente. É importante segurarmos a bola no campo ofensivo. Cada um com seu estilo. Então, vi um time melhor distribuído dentro de campo, sabendo entender o jogo. Um adversário que tem um conjunto muito bom, foi vice-campeão (Estadual) ano passado. Fico muito feliz pelo rendimento de uma forma geral", acrescentou o treinador.

Garantido na terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco agora volta suas atenções para a semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo. Depois da derrota no jogo de ida, por 1 a 0, o Cruzmaltino precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

Uma vitória por apenas um de vantagem leva a decisão para os pênaltis. A partida acontece neste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.

"A preparação para sábado vai ser mais mental. Vamos ter que ter muita sabedoria e dosar a vontade de ganhar. Tivemos uma vontade excessiva e levamos quatro cartões, isso não pode. Sem bola foi muito bom, mas com bola tem que melhorar. Nos preparamos para não tomar gols, mas o adversário também. Não podemos desmoronar. A preparação a partir de amanhã é mais nesta função. Não vou ter intensidade nenhuma para sábado, não tem como", projetou Carille.