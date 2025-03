Calleri lidera setor ofensivo do São Paulo e recupera confiança para reta final do Paulistão

Na noite da última segunda-feira, o São Paulo garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. O Tricolor bateu o Novorizontino, por 1 a 0, no Morumbis. Jonathan Calleri foi decisivo e anotou o gol que deu a vaga ao time são-paulino.

Com o tento marcado na vitória sobre o Novorizontino, Calleri alcançou sua sétima participação em gols na atual temporada. Em 12 partidas disputadas no ano, o argentino foi às redes três vezes, além de ter distribuído quatro assistências.

Calleri é, inclusive, o líder do São Paulo em contribuições para gols em 2025 - superou Oscar, que soma seis participações. O argentino parece estar recuperando cada vez mais a confiança e chega à semifinal como um dos principais responsáveis pela produção ofensiva da equipe.

O capitão do São Paulo iniciou o ano um tanto em baixa, muito por não vir de uma grande temporada. No ano passado, Calleri foi muito criticado pela torcida são-paulina pela seca de gols que enfrentou na reta final do calendário.

O argentino também precisou ouvir críticas pelas grandes chances desperdiçadas - uma delas, inclusive, poderia ter dado a vitória e a classificação contra o Botafogo, nas quartas de final da Libertadores. Muitos torcedores até pediam a titularidade de André Silva. Ao todo, Calleri fechou o ano com 14 gols e sete assistências em 50 partidas.

Contudo, tudo muda quando uma nova temporada se inicia, e Calleri levou tal sentimento a sério. Apesar de não ter balançado as redes em seus primeiros jogos do ano, assumiu um papel de garçom e contribuiu com passes importantes para gols do São Paulo.

Ainda assim, uma ala da torcida ainda pedia por André Silva entre os titulares, especialmente após o bom início de temporada do camisa 17 - são cinco gols em 12 partidas.

Com o primeiro gol do capitão tricolor no ano, porém, tais pedidos diminuíram. O primeiro tento de Calleri saiu na goleada sobre o Mirassol, por 4 a 1, no Morumbis, ainda pela primeira fase do Paulista. O centroavante anotou o segundo gol do duelo. Na sequência, voltou a participar de gols com assistências.

Depois, foi às redes novamente contra Ponte Preta, pela fase de grupos, e Novorizontino, pelas quartas de final. Com os tentos anotados, é possível perceber que Calleri está, aos poucos, recuperando a confiança - uma vez que, no fim do dia, os gols são de suma importância para os centroavantes.

Outro fator que pode ajudar o argentino a retomar a autoconfiança é jogar ao lado de Lucas e Oscar. Ambos os meias criam diversas oportunidades para Calleri, seja pelo chão ou através do jogo aéreo. Com isso, o atacante pode reencontrar a fama de 'matador'.

Com Calleri recuperando a confiança, o São Paulo retorna aos gramados na semifinal do Paulistão. O Tricolor enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, em busca de uma vaga na grande decisão do Estadual.