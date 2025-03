Botafogo busca renovar contrato com goleiro John

Apesar da má fase do Botafogo em 2025, o goleiro John segue como um dos destaques da equipe. Por isso, a diretoria botafoguense quer mantê-lo no grupo e oferece uma renovação de contrato com o arqueiro, de 29 anos.

A ideia do atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América é prolongar o vínculo com John até dezembro de 2028. As informações são do Canal TF.

John foi contratado pelo Botafogo no começo de 2024, depois de uma passagem por empréstimo pelo Valladolid, da Espanha. No Glorioso, ele já disputou 58 jogos, participando ativamente dos títulos nacional e da América do Sul.

A carreira de John começou com a camisa do Santos. Na sequência, ele defendeu o Internacional sem muito brilho.