Bia e Siegemund vencem forte dupla russa na estreia de Indian Wells

Em sua partida de estreia na chave de duplas do WTA 1000 de Indian Wells, Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund venceram a forte parceria russa de Mirra Andreeva e Diana Shnaider, medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, por 7/6 (7-4), 3/6 e 10-4. Elas podem enfrentar na segunda rodada a tcheca Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, líderes do ranking, ou a norueguesa Ulrikke Eikeri e a mexicana Giuliana Olmos.

Bia e Siegemund têm conseguido bons resultados neste de temporada. Elas já foram finalistas em Adelaide e fizeram boas campanhas nos dois primeiros WTA 1000, com semifinal em Doha e quartas em Dubai. Com isso, já aparecem em quarto lugar na corrida para o Finals. Bia e Siegemund foram finalistas de Indian Wells há dois anos. No ranking entre as especialistas em duplas, a paulista de 28 anos é a 54ª colocada.

Após a boa estreia nas duplas, Bia agora busca também um bom resultado em simples. A número 1 do Brasil e 17ª do mundo é cabeça de chave em Indian Wells e entra diretamente na segunda rodada. Elas espera a vencedora da partida entre a britânica Sonay Kartal, 83ª do ranking e que entrou de lucky-loser, ou a veterana norte-americana de 38 anos Varvara Lepchenko, 124ª colocada, que se enfrentam ainda nesta quinta. A estreia da brasileira na chave individual deverá ser no sábado.

