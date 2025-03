Bandeirinha vira guerra de torcidas e ameaça São Paulo x Palmeiras

Os bastidores do clássico no Allianz Parque estão em ebulição desde que o confronto foi definido. A data da partida no sintético deu início à controvérsia entre os rivais, mas foi ofuscada por um novo elemento vindo das arquibancadas: o trato à bandeirinha de escanteio na comemoração de gols.

O que aconteceu

A comemoração polêmica voltou à tona com uma declaração do líder da maior organizada do São Paulo logo após a classificação sobre o Novorizontino, ainda na arquibancada do Morumbis. Mandachuva da Independente, Henrique Gomes, o Baby, gravou um vídeo dizendo que vai "liberar o chope" se o Tricolor eliminar o Palmeiras na casa do rival com Luciano chutando a bandeirinha do Allianz.

Se eliminar eles no chiqueiro, Luciano chutar a bandeirinha e disser 'Estão mais calmos?', eu vou liberar o chope aqui no Morumbi. Pode colar geral.

Baby, líder da Independente

Bandeirinha do Allianz Parque voltou a ser assunto antes da semi do Paulistão Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

O presidente da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras) subiu o tom e fez a ameaça: se chutar a bandeirinha, vai ter invasão de campo. Marcelo Lima mandou o "recado" para FPF e órgãos públicos afirmando que o ato incita violência e convocou os palmeirenses a se sentarem no gramado, sem agressão, caso algum jogador adversário faça tal gesto na casa verde.

Comunicando um pedido para a FPF e poder público. Eu vi torcedores dizendo que liberariam chope caso chutassem a bandeira do Palmeiras dentro do campo. Eu, como palmeirense, estou avisando: ou vocês conversam com jogador e impõem uma regra nisso, ou convoco todo palmeirense, caso chutarem a bandeira, que invadam o campo, sem agressão e vamos ficar todos sentados dentro do campo. Recado a todos os órgãos públicos porque é uma falta de respeito, deselegância, isso gera morte, gera tragédia. Chutou a bandeirinha com símbolo do Palmeiras, a gente invade o campo e vamos sentar. Dane-se que perca o mando de campo, pior é alguém chutar o nosso símbolo.

Marcelo Lima, presidente da TUP

Luciano, do São Paulo, comemora gol contra o Palmeiras chutando bandeirinha de escanteio do Allianz, em agosto de 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/baby_tti_oficial

Baby voltou a provocar palmeirenses com foto de Luciano dando voadora na bandeira com o símbolo alviverde: "Já chutou uma vez e vai chutar de novo". O atacante são-paulino fez a controversa comemoração ao marcar na partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão do ano passado, que terminou com vitória do time comandado por Abel Ferreira no apagar da luzes, por 2 a 1. O camisa 10 tricolor também já chutou a bandeirinha em jogo contra o Corinthians e causou revolta na Neo Química Arena.

O Palmeiras monitora a situação, mas já adota medida preventiva contra invasão em todos os jogos e quase não teve precedentes no Allianz —em 2022, um torcedor pulou no gramado e foi perseguido por seguranças. Por meio do telão e do sistema de som, o clube faz um alerta a todos no estádio de que invadir o campo é crime previsto em lei e que pode gerar punições esportivas e financeiras ao Alviverde.

O UOL questionou a FPF e a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para saber como as autoridades vão reagir a essa questão, mas não teve retorno.

Clássico das polêmicas

Os vizinhos de muro na Barra Funda entraram em desavença nos bastidores sobre o dia do jogo. A data já estava sendo debatida na Federação Paulista antes mesmo da classificação do São Paulo diante do Novorizontino, que definiu o adversário do Palmeiras, dono da 2ª melhor campanha na semi.

O Alviverde alinhou previamente com a FPF para que a semi fosse disputada na segunda-feira, dia 10, já que tem o mando do campo. O pedido foi feito porque o Allianz Parque receberá o show da banda The Offspring no sábado e o domingo está reservado para o jogo do Corinthians, que enfrenta o Santos —por questão de segurança, jogos de dois grandes não podem ser disputados no mesmo dia na capital paulista.

Contrariado com a definição da data, o São Paulo não enviou um representante para o Conselho Técnico do Paulistão. O clube emitiu nota afirmando que "partidas nobres" devem ser disputadas nos finais de semana, criticando que nenhum dos dois jogos da semi será realizado no sábado e que a decisão já estava tomada.

A discordância é mais um capítulo da relação cada vez mais estremecida entre os dois clubes. Nos últimos anos, os rivais trocaram hostilidades e farpas públicas. Além disso, São Paulo e Palmeiras são expoentes contrários na discussão entre gramado natural e artificial, com o craque tricolor Lucas Moura tendo sido um dos responsáveis pela manifestação de jogadores contra o sintético.