Após troca de farpas em coletiva, KSI acerta tapa com panqueca em Dillon Danis; veja

No dia 29 de março, KSI e Dillon Danis farão um duelo de boxe pelo 'Misfits Boxing 21', em Manchester, Inglaterra, e o clima já está quente entre os rivais. Na coletiva de imprensa que marcou o primeiro encontro dos atletas antes do confronto, na terça-feira (4), os lutadores trocaram ofensas de maneira intensa, e o ponto alto foi quando o youtuber acertou um tapa no faixa-preta de jiu-jitsu com uma panqueca durante a encarada (veja abaixo ou clique aqui).

Durante a coletiva de imprensa, que durou cerca de 20 minutos, KSI e Danis apostaram que, em caso de derrota por nocaute, o perdedor cederá a bolsa para o vencedor. Após o término do compromisso com a mídia, os lutadores fizeram a primeira encarada e a discussão seguiu acalorada. Segundos após a troca de ofensas, KSI tirou uma panqueca do bolso direito e acertou um tapa no rosto de Dillon, gerando uma confusão generalizada que precisou ser contida pela equipe dos atletas e membros da organização do evento.

Rivais buscam reabilitação na carreira

Os dois lutadores chegam no combate do dia 29 de março com a missão de se recuperarem na carreira, já ambos perderam no evento 'The Prime Card', realizado em outubro de 2023, na Inglaterra. Na ocasião, KSI foi superado por Tommy Fury, enquanto Dillon Danis sofreu uma derrota por desqualificação no duelo contra Logan Paul.

Vale lembrar que KSI, era youtuber e começou a se dedicar ao boxe há alguns anos. Por outro lado, Dillon Danis ficou conhecido por ser amigo de Conor McGregor e ter participado da confusão após a vitória de Khabib Nurmagomedov contra o astro irlandês no UFC 229.

? @KSI SLAPS @DILLONDANIS AT THE FACE OFF ?#UnfinishedBusiness | #KSIDanis | Live on DAZN on March 29 pic.twitter.com/q5Qea9RFl9

- MF & DAZN X Series (@MF_DAZNXSeries) March 4, 2025