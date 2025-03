Amanda Lemos esbanja confiança antes de duelo contra Iasmin Lucindo: "Ela não vai ter êxito"

Amanda Lemos é uma das lutadoras mais contundentes do peso-palha feminino (52 kg). A brasileira venceu diversas adversárias relevantes na categoria e mede forças com Iasmin Lucindo no UFC 313 neste sábado (8), na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA). A atleta de 37 anos busca reencontrar o caminho das vitórias após a derrota por finalização contra Virna Jandiroba em meados do ano passado e esbanja confiança.

A quinta colocada do peso-palha concedeu entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight e comentou sobre os bastidores da luta contra a compatriota. Amanda não deu importância à troca de experiência entre Iasmin Lucindo e Virna Jandiroba, que são companheiras de equipe, e afirmou que a adversária não terá êxito mesmo com informações passadas pela ex-rival.

"Com certeza ela vai passar a experiência que ela teve comigo no octógono para a amiga dela, super natural. Mas pode ter certeza de que estou super preparada e focada para sair com a vitória em qualquer área que ela venha, ela não vai ter êxito", revelou.

Amanda aposta na experiência para vencer

Quando questionada sobre a diferença de 14 anos para Iasmin, Amanda deixou clara que não acredita em uma vantagem da oponente. Além disso, a contender afirmou que está vivendo um momento melhor física e esportivamente do que tinha aos 23 anos. A peso-palha ressaltou estar feliz com sua versão aos 37 anos.

"Para mim, não está pesando nada, estou muito bem com meu corpo, que está respondendo muito bem, melhor do que quando eu era mais nova. Então, eu estou feliz como estou hoje", finalizou.

Amanda Lemos medirá forças com a quinta brasileira em sete confrontos pelo UFC. Desde 2022, a atleta enfrentou Mackenzie Dern, Marina Rodriguez, Jéssica Andrade e Virna Jandiroba. As únicas oponentes que não nasceram no Brasil foram Weili Zhang e Michelle Waterson.