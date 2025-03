Absurdo! Palmeiras desrespeita torcedor com preços de ingressos, diz Casão

O Palmeiras está afastando boa parte de sua torcida do estádio ao subir o preço dos ingressos de forma "absurda", opinou Walter Casagrande Jr., no UOL News Esporte, nesta quinta (6).

Destacando que o preço do ingresso mais barato para o Choque-Rei é de R$220, o colunista apontou que o clube está desrespeitando o torcedor e ignorando a situação do país.

Como que se coloca um ingresso mais barato, R$220? É o que o Palmeiras está cobrando. Isso é um absurdo. O ingresso mais barato do jogo. Isso é um absurdo. Chega a ser falta de respeito com a situação que o país vive, com o torcedor do futebol. Aquele cara que a vida é difícil, acorda cedo, trabalha o dia inteiro, ganha pouco. E aí é o único momento de prazer dele é ir no estádio, levar o filho dele no estádio para ver o time de coração e ele não pode mais fazer isso. É absurdo.

Casagrande

Outro lado

O Palmeiras enviou uma nota sobre a precificação dos ingressos. Confira a íntegra abaixo.

O Palmeiras leva em conta diferentes fatores para definir os preços dos ingressos para os jogos do clube como mandante. Importante esclarecer, contudo, que nove em cada dez torcedores que compram ingressos para os jogos do Verdão no Allianz Parque têm acesso a descontos - pelo Avanti, pelo programa da WTorre ou por fazerem parte das categorias que, por lei, têm direito à meia-entrada. Em média, só 10% dos torcedores pagam o preço "cheio" do ingresso nos jogos do Palmeiras em sua casa. No setor Gol Norte, por exemplo, cerca de 80% dos palmeirenses presentes são adeptos do Plano Ouro do Avanti e, portanto, resgatam o ingresso com desconto de 100%.

Arnaldo: Corinthians não está acostumado com Libertadores e soma papelões

A derrota por 3 a 0 diante do Barcelona-EQU entra para a lista - que não é pequena - de papelões do Corinthians na história da Libertadores, afirmou Arnaldo Ribeiro.

O Corinthians tem um elenco com pouca experiência na Libertadores. [...] O Corinthians não tem vivência de Libertadores suficiente na sua história. Ele tem mais papelões do que conquistas na sua história. Ele tem a conquista épica invicta em 2012 e praticamente só. Não é um clube acostumado a jogar Libertadores.

Ramón Díaz

Memphis não tem condições de jogar duas vezes na semana, dispara Arnaldo

O desgaste físico de Memphis foi exposto na derrota do Corinthians por 3 a 0 diante do Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores, disse Arnaldo Ribeiro.

O que acontece com o Memphis é normal para um jogador que já passou dos 30, que nunca jogou tantas partidas consecutivas dessa forma. [...] Ele não tem condição de jogar duas partidas por semana em alta intensidade. Nunca teve, nos últimos cinco anos - e não é agora que vai ter. Não é por conta de glamour no dia de folga.

Arnaldo Ribeiro

'Veiga sempre fez': chutar bandeirinha é polêmico? Comentaristas debatem

Por que chutar a bandeirinha do escanteio com escudos dos clubes virou um problema? Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande Jr. debateram o tema.

O Raphael Veiga comemorava assim em todos os jogos em todos os lugares. Antes da primeira polêmica do Luciano lá no Corinthians [...] Nunca teve uma polêmica, nunca teve uma acusação sobre o Veiga, foi tudo sempre normal. Eu não sei em qual momento isso virou um problema. Que problema? A bandeirinha é do escanteio.

Casagrande

