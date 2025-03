Xavi vira favorito para assumir comando de gigante europeu, diz site

Ex-jogador e técnico do Barcelona, Xavi Hernández é o favorito para assumir o comando do Manchester United diante de uma eventual queda do atual treinador, Ruben Amorim.

O que aconteceu

Xavi Hernández considera a possibilidade de assumir o United 'muito atraente', de acordo com o site "TEAMTalk". O técnico está sem clube desde meio do ano passado, quando foi demitido do Barcelona.

Xavi, porém, faz duas exigências para acertar com o United. Ainda segundo o site, o técnico quer as contratações de dois jogadores que trabalharam com ele no Barcelona: o meio-campista holandês Frenkie de Jong e o defensor uruguaio Ronald Araujo.

A imprensa internacional vê Ruben Amorim com chances de ser demitido já no meio do ano. O técnico português tem contrato com os Red Devils até junho de 2027, mas decepciona desde que assumiu o comando da equipe, em novembro de 2024.

O Manchester United é apenas o 14º colocado da Premier League e já está eliminado da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. A única esperança de título na temporada 2024/25 é a Liga Europa, campeonato pelo qual entra em campo nesta quinta-feira (6), às 14h45 (de Brasília), contra a Real Sociedad, na Espanha, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Xavi Hernández iniciou sua carreira como técnico no Al-Sadd, do Qatar, onde trabalhou de 2019 a 2021 e foi multicampeão. Ele esteve à frente do Barcelona de 2021 a 2024 e conquistou dois títulos como treinador do time catalão: La Liga (2022/23) e Supercopa da Espanha (2022/23).