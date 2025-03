Wild vence Muller na estreia em Indian Wells e encara Tsitsipas na segunda rodada

Nesta quarta-feira, pelo Masters 1.000 de Indian Wells, o brasileiro Thiago Wild duelou com o francês Alexandre Muller e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6.

Com o resultado positivo, o atleta encara Stefanos Tsitsipas na segunda rodada do torneio. O jogo acontece nesta sexta-feira, ainda sem horário definido. Do outro lado, Muller se despede da competição.

"Foi um jogo muito bom, consegui executar o que havia planejado no pré-jogo com minha equipe, consegui manter a cabeça no lugar, o sangue frio, nos momentos decisivos que foram momentos chave no jogo. Foi bem apertado, mas é seguir trabalhando e já pensar no próximo, é um torneio longo e acabou de começar", disse Wild.

O jogo

Muller começou a partida bem e venceu o primeiro game. Thiago Wild, por sua vez, não deixou barato e logo empatou em 1/1. Já no sexto game, ainda do primeiro set, o francês quebrou o serviço do brasileiro e fez 4/2. Wild até conseguiu buscar e empatar 4/4, mas Muller quebrou outro saque e venceu venceu por 6/4.

No segundo set, Thiago Wild quebrou o serviço do adversário ainda no primeiro game e chegou a ter a vantagem de 5/4. Muller também mostrou que não deixaria barato e conseguiu empatar. Porém, o brasileiro cresceu e fechou o set por 7/5.

No set decisivo, Thiago Wild conseguiu embalar uma boa sequência e fazer 3/1, mas o francês virou para 5/4. Na sequência, Muller desperdiçou a oportunidade de quebrar o serviço de Wild e viu o placar se igualar em 5/5. No tie-break, parecia que o francês fecharia com um triunfo após sair em vantagem. No entanto, Wild mostrou força e venceu por 7/6.

Thiago Monteiro vence peruano e avança às quartas do Challenger de Córdoba

Também nesta quarta-feira, pelo Challenger de Córdoba, o brasileiro Thiago Monteiro duelou com o peruano Gonzalo Bueno e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6.

Com a classificação, Monteiro encara o argentino Juan Pablo Ficovich nas quartas de final do torneio. A partida será realizada nesta sexta-feira, ainda sem horário definido. Já Gonzalo Bueno encerra sua participação na competição.

"Jogo duro, cada jogo é uma batalha diferente. Eu joguei bem, me senti bem e consegui me impor em muitos momentos do jogo, tive algumas chances para abrir algumas vantagens no segundo, mas me mantive firme no que eu estava buscando e consegui subir o nível em um momento importante do jogo, principalmente no tie-break", disse Thiago Monteiro.