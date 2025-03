Wild salva dois match points e vinga Fonseca ao vencer francês em Indian Wells

O francês Alexandre Muller se tornou persona non grata no Rio Open ao derrubar João Fonseca logo na estreia. Nesta quarta-feira (05), Thiago Wild precisou salvar dois match points e reagir no tie-break decisivo para buscar gigante virada na largada no ATP 1000 de Indian Wells e garantir a vingança ao povo brasileiro, parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (8/6).

Foram quase três horas de batalha na largada de um dos principais torneios da temporada sem contar os Grand Slams. Acumulando resultados bons no ano, Muller ganhou o primeiro set, teve dois match points com 5 a 4 no terceiro set e 5 a 2 no tie-break. Não aproveitou as oportunidades e acabou eliminado.

Sem jamais se desesperar na partida - Wild costuma se enervar quando está atrás do marcador -, o brasileiro mostrou bastante confiança e concentração ao longo das 2 horas e 57 minutos de partida. Agora, ele terá um duro embate pela segunda rodada diante do grego Stefanos Tsitsipas, campeão em Dubai no domingo passado (02). O jogo será na sexta-feira (07).

Wild começou a partida sofrendo com o jogo seguro de Muller e logo ficou em desvantagem de 4 a 2. O brasileiro buscou a reação e chegou ao empate, por 4 a 4. Mas quando sacava no décimo game, AC Abou permitindo nova quebra na parcial, perdendo o set por 6 a 4.

O segundo set parecia na mão do brasileiro após ele quebrar logo no primeiro game e chegar no serviço com 5 a 4 para empatar. O francês, contudo, conseguiu o empate. Wild não se desesperou, quebrou de novo e não perdeu o saque outra vez, fechando por 7 a 5.

Mais uma vez Wild abriu vantagem em um set ao chegar a 3 a 1, depois 4 a 2. A parcial decisiva, porém, ainda reservava emoções ao brasileiro, que viu o adversário reagir, virar e desperdiçar dois match points com 5 a 4. Com empate por 6 a 6, a definição partiu ao tie-break.

E a definição do jogo começou com Muller mais ligado e logo emplacando 5 a 2, com dois serviços para garantir a vitória. Perdeu ambos, e ainda permitiu o 6 a 5 ao brasileiro. O francês salvou o primeiro match point, mas caiu por 8 a 6.