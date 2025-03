Vitor Roque faz primeiro treino, e Palmeiras segue preparação para o Choque-Rei

Com Vitor Roque, o Palmeiras deu sequência à preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo. O centroavante fez seu primeiro treino junto do restante do elenco no gramado da Academia de Futebol nesta quarta-feira.

O atacante de 20 anos chegou ao Brasil na última segunda-feira. Na manhã de terça-feira, realizou testes físicos e clínicos e, na parte da tarde, trabalhou apenas na parte interna do centro de excelência. Já inscrito no Estadual, o Tigrinho tem a expectativa de ficar à disposição do time para o Choque-Rei.

A comissão técnica comandou trabalhos específicos dos setores ofensivo e defensivo, além de um coletivo em campo reduzido ensaiando situações de jogo.

O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez, em transição física após se recuperarem de lesões na coxa, participaram de parte do treino com o grupo. Na sequência, realizaram atividades em separado sob supervisão de profissionais do NSP. A dupla pode ser reforço para o próximo compromisso.

Por outro lado, seguem como baixas para o técnico Abel Ferreira o meio campista Mauricio (cirurgia no ombro direito) e os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

O Palmeiras encerrou a fase de grupos do Paulistão com 23 pontos e na vice-liderança do Grupo D. Nas quartas de final, avançou depois de vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, no Estádio 1° de Maio. Enquanto o São Paulo classificou-se como líder do Grupo C, com 22 pontos. No primeiro jogo eliminatório, bateu o Novorizontino, por 1 a 0.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na segunda-feira, no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), em jogo único.